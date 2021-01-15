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彰化大埔路270巷地主「貨櫃圍籬封路」　市長帶隊拆：既成道路！

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市大埔路270巷，10多年前就經最高法院判決認定為供公眾通行的「既成巷道」，最近地主在巷道兩端搭圍籬並放置紐澤西護欄路障，反發生車禍危及公眾通行與安全，公所公告要地主1月11日前自行移除路障，地主逾期未處理，市長林世賢15日親自帶隊執行拆除。

▲彰化大埔路巷道遭地主圍欄，市長林世賢帶隊拆除。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化大埔路巷道遭地主圍欄，市長林世賢帶隊拆除。（圖／記者唐詠絮攝）

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大埔路270巷-延平段1136之4地號的土地，由於是都市計劃外，並未列入都市計劃道路徵收的範圍，但多年來一直是大埔路鄰近大埔排水溝，民眾車輛通行頻繁的巷道，公所亦舖設柏油讓路面平整，以利來往車輛的通行與安全。

▲彰化大埔路巷道遭地主圍欄，市長林世賢帶隊拆除。（圖／記者唐詠絮攝）

▲市長林世賢帶隊拆除。（圖／記者唐詠絮攝）

10多年前由於巷道的柏油路面曾遭破壞而引發法律訴訟，最後經最高法院判決認定，該巷道是屬於「具有公用地役關係」的公眾通行既成巷道。未料，地主最近卻在長30公尺、寬6公尺的巷道兩端，搭起圍籬懸掛「私人土地」，中間承租給農戶，放1個大型貨櫃，前後則放紐澤西護欄路障，嚴重影響通行。

市公所工務課曾加以勸導拆除未果，林世賢市長立即指示業務單位完成行政程序，於1月7日公告限期於1月11日前自行拆除，但地主未理會，為展現公權力，於是15日由林市長帶隊進行強制拆掉圍籬，並移除紐澤西護欄路障。

▲彰化大埔路巷道遭地主圍欄，市長林世賢帶隊拆除。（圖／記者唐詠絮攝）

今天的拆除行動，陳姓地主並未到場，警方亦到場維護秩序，拆除過程順利。據附近居民指稱，大埔路周遭的土地市價一坪23萬元左右，這塊土地有將近250坪，接近5000萬元價值，就看公所肯不肯徵收，恐怕今天的拆除行動，免不了未來又將是場權益訴訟。

林世賢市長強調，市公所為道路維護管理機關，既然該巷道是屬於供公眾通行的既成道路，公所就應該展現公權力，保障市民通行權益，並維護交通安全，他也籲請地主應理性守法。

▲彰化大埔路巷道遭地主圍欄，市長林世賢帶隊拆除。（圖／記者唐詠絮攝）

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