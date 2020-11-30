指前縣長卓伯源「貪污最嚴重」　彰化市長林世賢判刑2個月

▲指彰化前縣長卓伯源最貪污，彰化市長林世賢被判2月。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

2019年底蔡英文陳秀寶聯合競選總部成立，彰化市長林世賢上台，表示「我們不要忘記，我們歷代縣長貪污最嚴重的就是卓伯源」，卓伯源提告誹謗。彰化地院日前審結，認為林世賢身為公職人員，更應謹言慎行，卻未善盡查證義務，即發表言論，對卓伯源所造成的名譽損害甚大，判處2月有期徒刑，可易科罰金。林世賢強調將與律師研議後再提出上訴。

依據判決書內容指出，林世賢向法官辯稱，他的言論是依據相關媒體報導查證而來，在演講這句話時沒有要誹謗他，而是出於自勉，並提醒民眾要選擇清廉的代表，沒有真實惡意。

卓伯源也將林世賢發表演講的臉書直播、直播連結YouTube畫面截圖，向法官提出證明，強調他無任何貪污犯行，且部分媒體不實報導也都已刊登澄清啟事，林世賢這樣的言論已貶損他在社會上的評價。

林世賢則稱，卓伯源於擔任彰化縣長期間，因發生貪瀆弊案經司法機關偵查、搜索，卓的胞弟因貪瀆弊案遭法院判處有期徒刑定讞，眾所周知，他的評論為可受公評事項，並無真實惡意。

法官認為，而我國司法判決早已上網公開，卓伯源有無遭判刑，查證應無難度，且林世賢明知涉案人是卓伯仲，並非卓伯源遭判刑確定，但林世賢僅以卓2010年至2015年間的相關報導，指稱他是歷代彰化縣長貪污最嚴重的，與事實並不相符。

法官審酌林世賢先後擔任彰化縣議員、彰化市市長等公職，深知指稱他人擔任公務員時「貪污」是嚴厲之指控，且被告是於現場民眾人數眾多之選舉造勢場合，對公眾發言，更應謹言慎行，卻未善盡其合理之查證義務，即發表言論，惡性非輕，對卓名譽損害，犯後否認犯行，亦未積極減輕或補償卓所受的損害，量處其刑。

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

►女孩想要的都在這裡