摩斯滿額200抽2萬旅遊金、萬元卡！30週年加碼「早餐2套100元」

▲摩斯漢堡推出消費滿200抽2萬元旅遊金。（圖／摩斯提供）

記者林育綾／綜合報導

農曆新年即將到來，許多業者紛紛推出年節禮盒、福袋與抽獎活動，而摩斯漢堡也在即日起至2月28日，推出門市單筆消費滿200元並登錄發票，抽2萬元旅遊金、萬元摩斯卡、摩斯金點88點等，同時也推出多款台灣米系列禮盒組、歐式經典磅蛋糕禮盒組，讓消費者一次採買。

摩斯推出禮盒人氣商品包括「歐式經典磅蛋糕禮盒組」、「台東紅藜地瓜穀物棒禮盒組」，多款組合自由搭配，享50元折扣優惠；另外新上市的商品，也推出「任選兩入85折」嚐鮮優惠，包含摩斯綜合堅果、台灣米夾心餅（鹹蛋黃）、台灣米餅（日式照燒）、紅鑽藜麥可可6入禮盒、台東紅藜地瓜穀物棒、池上糙米杏仁餅等，還有日本直送的長崎蜂蜜蛋糕。

▲摩斯漢堡推出2套早餐100元。（圖／摩斯提供）

而為了迎接摩斯漢堡30周年，即日起至1/17早餐時段，可享有蕃茄吉士蛋堡加大杯冰紅茶套餐優惠價65元（原價$70），2套100元更划算；上午10點半後購買台灣嫩肩豬珍珠堡雞塊套餐，送小薯條1份。1/18至1/24早上10:30後則有摩斯吉士漢堡加冰紅茶大杯，優惠價89元（原價115元）。

▲全家推特大熱美式、拿鐵第2杯7折優惠 。（資料圖／業者提供）

近來超商也紛紛推出禮盒、福袋、咖啡優惠，如全家即日起至1月26日止，推出Let’s café「特大熱經典美式、特大熱經典拿鐵」第2杯7折。福袋方面，全家199元、萊爾富168元、OK便利商店100元，其中全家福袋若抽中鎮瀾宮卡還可換咖啡，等於抽中這個就回本了。

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