萬聖節穿「黑、橘」就有優惠！摩斯漢堡指定商品「第2件10元」

▲摩斯漢堡萬聖節推出優惠。（示意圖／摩斯漢堡提供）

記者林育綾／台北報導

搶攻萬聖節商機，摩斯漢堡也推出限定變裝優惠，10/26至10/31期間只要穿著或配戴「黑、橘色」的衣服、裝飾，即可享米斯球或抹茶紅豆米派「第2份10元」；另外即日起至10/31也推出多款萬聖節優惠組合。

▲▼10/26至10/31期間只要穿著或配戴「黑、橘色」的衣服、裝飾，即可享米斯球或抹茶紅豆米派「第2份10元」。（圖／業者提供）

摩斯推出期間限定變裝優惠，消費者只要在10/26至10/31期間穿著或配戴「黑色、橘色」的衣飾或裝飾，即可享米斯球或抹茶紅豆米派「第2份10元」，而即日起至10/31同步推出多款萬聖節優惠組合，包括嚴選池上在地食材製成的青蔥小餅，3包優惠價100元（原價180元）；池上米餅任選2包200元（原價240元）。

還有多款午茶點心組合，包括摩斯捲花生心酥1盒+摩斯可可粉1包，原價500元，優惠價400元；台灣米夾心餅（黑芝麻口味）1盒+摩斯可可粉1包，原價270元，優惠價200元；摩斯抹茶拿鐵粉1包+摩斯可可粉原價400元，優惠價300元；玉米濃湯隨身包24入原價720元，優惠價600元；玉米濃湯隨身包6入+摩斯日式咖哩包(牛肉/豬肉/雞肉)任選3包優惠價300元。

另外響應10/25重陽敬老節，即日起至10/25推出「藜麥杏鮑菇珍珠堡」搭配「玉米濃湯」99元優惠 （原價115元） 。而10/23-11/30還推出點購「青梅蜜桃氣泡飲」抽iPhone活動，活動期間拍照上傳青梅蜜桃氣泡飲照片至個人Facebook或Instagram社群頁面，設定公開並加上hashtag「#MOS青梅蜜桃氣泡飲我的愛」，就有機會抽中iPhone SE2（1名）。

▲麥當勞鐵粉最愛「買1送1」有感回歸。（圖／業者提供）

而人氣速食品牌麥當勞即日起發送振興優惠券，從1人獨享到多人用餐通通都有優惠，尤其是鐵粉最愛「買1送1」也有感回歸，包括大薯、4塊麥克雞塊、冰炫風、薯餅等一次就能爽吃2份，還有百元4件組合大餐，10月28日起至12月1日連5周正式開用，優惠券即日起開始發送，電子版也能下載使用。

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