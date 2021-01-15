新冠患者肺部X光曝光！布滿「白色蛛狀纖維」　醫：比老菸槍還慘

Lung damage from coronavirus can be long lasting, health professionals warn. These three x-rays show healthy, smoker and post-COVID-19 lungs.



Full Story: https://t.co/amDUiduZVR pic.twitter.com/1p6OdEVvqZ — NewsNation Now (@NewsNationNow) January 6, 2021

記者王佩翊／編譯

新冠肺炎的死亡人數不斷飆升，引發全球人心惶惶，不過美國德州創傷外科醫師坎達爾（Bankhead-Kendall）日前就在推特上提醒，新冠肺炎最可怕的是染疫後造成的肺部損傷，後遺症甚至比老菸槍的肺還要嚴重，更有可能會導致終身呼吸困難。

根據NewsNation與《每日郵報》報導，德克薩斯理工大學健康科學中心的助理教授、創傷外科醫師坎達爾自2020年3月疫情爆發以來，已經照顧過上千名新冠肺炎患者。然而她日前在推特上寫道，「我不知道誰需要這個資訊，但感染新冠肺炎後，患者的肺的情況比我們看過的可怕吸菸者們還要糟。」

儘管坎達爾並沒有在推特上po出照片，不過她在接受媒體採訪時，提供了3張X光照做為比對，分別為一般人、吸菸者以及染疫病患。從照片中可以看到一般的健康者肺部X光非常清澈，並不會出現太多白點或是纖維狀的陰影，呈現乾淨的黑色：而吸菸者的肺部X光照則會有部分因吸菸遺留下的疤痕與白色霧狀陰影。

I don’t know who needs to hear this, but “post-Covid” lungs look worse than ANY type of terrible smoker’s lungs we’ve ever seen.



And they collapse. And they clot off.



And the shortness of breath lingers on... & on... & on. — Brittany Bankhead-Kendall MD (@BKendallMD) January 4, 2021

從坎達爾提供的另外一張新冠肺炎患者的X光照可以看到，照片內充滿了全白霧狀的陰影，也就是肺部的損傷與疤痕，而這些情形有可能是永久性的。也就是說感染新冠肺炎後，一旦肺部產生損傷，恐怕會導致終身肺部受損，甚至是呼吸困難。

坎達爾說，感染新冠肺炎並不是說痊癒後就沒事了，這些後遺症將會一輩子跟著你。自疫情爆發至今，她已經接手了數千名病患，她直言，新冠肺炎對肺部造成的嚴重損害非常明顯，讓她現在光是看X光片就能判斷這名病患是否染疫。

坎達爾接受NewsNation採訪時表示，目前仍然無法確定這些肺部的損傷是否會慢慢癒合，又或者將會是永久性的傷疤，因此她呼籲所有美國人盡快去接種疫苗，因為任何疫苗可能帶來的影響都不會比感染新冠肺炎還要嚴重。

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