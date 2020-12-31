徐國勇：「實價登錄2.0」儘速完成配套　健全不動產市場

▲內政部長徐國勇 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對立法院會30日通過「實價登錄2.0」相關修法，內政部長徐國勇30日在臉書強調，未來房市交易資訊更透明、即時、正確，能抑止預售屋炒作，發展健全市場。

「實價登錄2.0」有3項法源依據（地政三法），包含《平均地權條例》、《地政士法》及《不動產經紀業管理條例》，由於不需協商，且民進黨團、國民黨團、民眾黨團及時代力量黨團皆無意見，30日下午順利三讀通過。

修法重點包括：1、成交資訊門牌、地號完整揭露並溯及已揭露案件，讓交易資訊更為透明；2、預售屋全面納管，即時申報，交易資訊不拖延；3、業者如果申報價格或面積不實情形，仍未改正，按次加重最高100萬罰鍰，確保交易資訊正確。

4、紅單交易納管，明定預售屋銷售者收受定金時，應以書面寫清楚，買受人不可以將預售屋紅單轉售予第三人，防止投機炒作；5、預售屋買賣定型化契約報請備查，確保障消費者權益。

對此，徐國勇也感謝立法院朝野黨團及委員支持推動，並將儘速完成相關配套作業，以提供更透明、即時、正確的不動產交易資訊，減少價格哄抬及消費糾紛，讓不動產市場發展更為健全。

▼5項「實價登錄2.0」修法。（圖／翻攝自Facebook／徐國勇）