除草撿到兩面「公墓車牌」　屏東勇者掛上開半年！報應出爐

記者黃翊婷／綜合報導

墓地撿到的東西也敢用！施姓男子2019年1月間在屏東縣林邊鄉林邊公墓除草，意外撿到兩面車牌，一時起了貪念，竟然把車牌帶回家掛在自己的車上，就這樣開了整整6個月，後來在路上被眼尖員警發現，整起事件才曝了光，他也因此被屏東地院法官依侵占離本人持有物罪判處罰金1萬元。

▲施男撿到「公墓車牌」，竟然掛在自己的車上使用。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

判決書中提到，施男2019年1月間前往林邊公墓除草，撿到兩面自小客車的車牌，但他沒有交給警方，反而是自己收藏起來；同年11月由於車子因故遭註銷車牌，他突然想起家裡還有兩面車牌，於是便拿出來掛上，繼續開著車到處趴趴走。

屏東縣東港警分局員警2020年6月8日晚間7時許外出執行巡邏勤務，意外發現施男停在路邊的愛車車牌有異，進一步追查才知道，原來那是吳姓男子2016年7月報案失竊的車牌，於是立即扣押「證物」（後續已發還給失主）。

施男到案後，對於用了長達6個月的「公墓車牌」坦承不諱。屏東地院法官認為，他拾獲失竊車牌，卻沒有交給警方代為尋找失主，反而占為己有，造成失主損害及諸多不便，實非可取，考量到他犯後態度尚可，以及犯罪之動機、手段、目的、家庭經濟狀況等因素，最終依侵占離本人持有物罪判處罰金1萬元，得易服勞役10日，全案仍可上訴。