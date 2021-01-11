　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

OL掉3000元…她問「是妳的嗎？」　前方紅衣婦開心秒答是

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名OL日前穿著雨衣進入生活用品店買東西，掏錢時沒注意到有3張千元鈔票掉出來，等到發現時，錢已經被一名穿著紅色外套的婦人取走。OL的劉姓母親出面表示，女兒請店家調閱監視器畫面，最一開始撿到錢的是一名黑衣女子，她詢問前方穿著紅色外套的婦人「錢是不是妳掉的」，對方竟然秒回「是」，並開心將鈔票收進口袋，「所以我女兒整個很火大。」

OL結帳掉3000元，婦人秒收入袋。（圖／東森新聞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲穿著雨衣的OL沒注意到口袋裡的鈔票掉了。（圖／東森新聞，下同）

根據《東森新聞》報導，遺失3000元的OL是在5日前往新北市某生活百貨消費，因為當時戶外下雨，她為了方便直接將雨衣穿進店裡，結帳時沒有注意到口袋裡的3000元鈔票掉出來，直到返家路上要去領取包裹，才發現錢不見了，趕忙衝回店裡請店家調監視器畫面，並向警方報案，甚至上網PO文，希望拿走錢的婦人可以主動聯繫歸還。

OL的劉姓母親透露，女兒回去詢問店家，得知的確有一名黑衣女子撿到錢，由於前方還有一名穿著紅色外套的婦人，她擔心錢是對方掉的，還上前詢問「這錢是不是妳掉的」，沒想到婦人毫不猶豫馬上說是，並把3000元收進口袋，「看到她（婦人）拿錢的姿勢還很高興，我女兒就整個很火大。」

OL結帳掉3000元，婦人秒收入袋。（圖／東森新聞）

▼▲黑衣女子撿到錢，紅衣婦人（下圖左下角）秒答是自己掉的。

OL結帳掉3000元，婦人秒收入袋。（圖／東森新聞）

更讓OL與家人傻眼的是，婦人一開始的態度十分無所謂，直到晚上要做筆錄，警方告知OL打算提告，她才開始緊張。婦人向警方供稱，她當天穿的是婆婆的外套，口袋裡面原本就有錢，所以當黑衣女子詢問時，才會誤以為是自己掉的，一切只是一場誤會，願意加碼賠償。

然而，侵占罪雖然不是重罪，但屬於非告訴乃論，被害者無法撤回，只要檢察官提起公訴，就會留下前科紀錄。隨著監視器畫面曝光，網友們也紛紛留言力挺提告，「如果懷疑是自己掉的錢，大多會翻找一下錢包或口袋確認，二話不說就說是自己的錢？呵呵」、「連猶豫都沒有」、「想也知道有監視器，恭喜中獎」、「天下沒有白吃的午餐」、「每個地方都有監視器，真的別貪這種便宜啊」。

▼紅衣婦人事後聲稱一切都是誤會。

OL結帳掉3000元，婦人秒收入袋。（圖／東森新聞）

▼劉母出面還原事情經過。

OL結帳掉3000元，婦人秒收入袋。（圖／東森新聞）

ET快訊
Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！ 一下車…無P體態
預言2021會更慘？YouTuber解讀「東方三古書」：一半
起底25歲丟丟妹豪開藍寶堅尼！老師改當直播主…叫賣海鮮收入暴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測地理考題「台灣單元」占4成　命題重生活情境題、跨領域

OL掉3000元…她問「是妳的嗎？」　前方紅衣婦開心秒答是

5℃寒流今挾雨「下雪熱區」曝　再凍2天迎25度冬陽！周末又濕冷

多吃蔬菜還是便秘？　醫曝「便祕兇手」愈做愈是一肚子大便

合歡山爆強迫推銷！雪鏈業者毆打觀光客　怒嗆：讓你下不了山

合歡山松雪樓積雪5公分還在下！　影片直擊全台唯一鏟雪車出動

我們不只販售商品也販售好心情　東森購物客服之星程靖雅

4元口罩買氣弱！藥師嘆「已經崩盤了」：連政府都在搶市場

單親小兄妹打工「第一份薪水」想幫母慶生　老闆整包蝦免費送

快訊／合歡山又下雪了！　「武嶺亭狂風暴雪樓梯快不見」

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

學測地理考題「台灣單元」占4成　命題重生活情境題、跨領域

OL掉3000元…她問「是妳的嗎？」　前方紅衣婦開心秒答是

5℃寒流今挾雨「下雪熱區」曝　再凍2天迎25度冬陽！周末又濕冷

多吃蔬菜還是便秘？　醫曝「便祕兇手」愈做愈是一肚子大便

合歡山爆強迫推銷！雪鏈業者毆打觀光客　怒嗆：讓你下不了山

合歡山松雪樓積雪5公分還在下！　影片直擊全台唯一鏟雪車出動

我們不只販售商品也販售好心情　東森購物客服之星程靖雅

4元口罩買氣弱！藥師嘆「已經崩盤了」：連政府都在搶市場

單親小兄妹打工「第一份薪水」想幫母慶生　老闆整包蝦免費送

快訊／合歡山又下雪了！　「武嶺亭狂風暴雪樓梯快不見」

快訊／台中文心路2機車擦撞！騎士倒地遭輾過　滿臉血卡車底命危

主子耍萌必備！Tiffany小骨頭零食罐超Q　LV蝴蝶結項圈太夢幻

她嫁給桃園遊民！竟找男友「強灌稀飯奪命」　恐怖犯案動機曝

學測地理考題「台灣單元」占4成　命題重生活情境題、跨領域

買多份醫療險有用嗎？　小心花了冤枉錢

知名投顧老師赴道場談炒股　遭拒暴怒竟率眾人短刀、電擊棒伺候

高速撞擊瞬間曝！屏東男北上訪友…大里翻車「拋飛破頭」慘死路旁

印尼波音737墜毀「黑盒子地點確認了」　軍方撈回屍塊和機身殘骸

新版護照「放大TAIWAN」今換發　男子凌晨3點排隊搶頭香

OL掉3000元…她問「是妳的嗎？」　前方紅衣婦開心秒答是

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

外送員羞辱店家　嗆店員：不知之前新聞嗎

藥師嘆口罩已崩盤：連政府都在搶市場

英返台111人　隔離14天能出關了

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

快訊／合歡山又下雪了　「武嶺亭狂風暴雪樓梯快不見」

寒流挾雨今再襲！越晚越濕冷　「2波最凍時間」曝探5度

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

8℃凍夜！他洗一半變冰水：2桶瓦斯都沒了　救急方法曝

員工嗆外送員「閉嘴」...餐廳說話了

更多熱門

相關新聞

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

許多長輩都會千叮嚀萬囑咐，地上的紅包或錢千萬不能撿！但是如果是發票，可以隨手撿起來並帶回家嗎？一名網友先前在路上看到發票散落一地，雖然心想著說不定可以幸運中獎，但仍有些不安心，因此好奇提問，「路上發票會撿嗎？」貼文曝光後，立刻引發熱議。

1億元珠寶賣400萬　他慘入獄2年

1億元珠寶賣400萬　他慘入獄2年

純情男交提款卡　慘遭女友領光

純情男交提款卡　慘遭女友領光

還不出5000遭砍！她見哥濺血嚇傻

還不出5000遭砍！她見哥濺血嚇傻

盜領癌末婦112萬　新北社工下場慘

盜領癌末婦112萬　新北社工下場慘

關鍵字：

侵占罪

讀者迴響

熱門新聞

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

五寶爸2次放鳥現身　佛心老闆仍給機會

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

阿兵哥無套征戰！見「流黃綠起司」崩潰　醫看噴射畫面：中了

五月天深夜無預警宣布「3月台南場」開賣日期

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

撞死台積電28歲工程師　小黃運將：A柱遮眼

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面