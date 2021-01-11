OL掉3000元…她問「是妳的嗎？」　前方紅衣婦開心秒答是

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名OL日前穿著雨衣進入生活用品店買東西，掏錢時沒注意到有3張千元鈔票掉出來，等到發現時，錢已經被一名穿著紅色外套的婦人取走。OL的劉姓母親出面表示，女兒請店家調閱監視器畫面，最一開始撿到錢的是一名黑衣女子，她詢問前方穿著紅色外套的婦人「錢是不是妳掉的」，對方竟然秒回「是」，並開心將鈔票收進口袋，「所以我女兒整個很火大。」

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▲穿著雨衣的OL沒注意到口袋裡的鈔票掉了。（圖／東森新聞，下同）

根據《東森新聞》報導，遺失3000元的OL是在5日前往新北市某生活百貨消費，因為當時戶外下雨，她為了方便直接將雨衣穿進店裡，結帳時沒有注意到口袋裡的3000元鈔票掉出來，直到返家路上要去領取包裹，才發現錢不見了，趕忙衝回店裡請店家調監視器畫面，並向警方報案，甚至上網PO文，希望拿走錢的婦人可以主動聯繫歸還。

OL的劉姓母親透露，女兒回去詢問店家，得知的確有一名黑衣女子撿到錢，由於前方還有一名穿著紅色外套的婦人，她擔心錢是對方掉的，還上前詢問「這錢是不是妳掉的」，沒想到婦人毫不猶豫馬上說是，並把3000元收進口袋，「看到她（婦人）拿錢的姿勢還很高興，我女兒就整個很火大。」

▼▲黑衣女子撿到錢，紅衣婦人（下圖左下角）秒答是自己掉的。

更讓OL與家人傻眼的是，婦人一開始的態度十分無所謂，直到晚上要做筆錄，警方告知OL打算提告，她才開始緊張。婦人向警方供稱，她當天穿的是婆婆的外套，口袋裡面原本就有錢，所以當黑衣女子詢問時，才會誤以為是自己掉的，一切只是一場誤會，願意加碼賠償。

然而，侵占罪雖然不是重罪，但屬於非告訴乃論，被害者無法撤回，只要檢察官提起公訴，就會留下前科紀錄。隨著監視器畫面曝光，網友們也紛紛留言力挺提告，「如果懷疑是自己掉的錢，大多會翻找一下錢包或口袋確認，二話不說就說是自己的錢？呵呵」、「連猶豫都沒有」、「想也知道有監視器，恭喜中獎」、「天下沒有白吃的午餐」、「每個地方都有監視器，真的別貪這種便宜啊」。

▼紅衣婦人事後聲稱一切都是誤會。

▼劉母出面還原事情經過。