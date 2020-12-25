志願役簽4年「收假返營覺得煩」　女下士回長官4句話下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓女下士先前自願簽下4年志願役，後來因為生病開刀，收假返營覺得心情煩悶，於是在未請假的狀態下直接離營，甚至傳送「已經沒有心在軍中」等4句話給劉姓長官及弟弟，結果只逃了2天就被警方抓到，日前還被屏東地院法官依違反職役職責判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

判決書中提到，吳女是憲兵指揮部勤務支援連之下士，今年7月11日上午8時離營休假，原本應該在同年7月12日收假返回營區，卻因為無意繼續從事軍職直接落跑，結果只逃了2天，就在高雄市的住處被警方持拘票拘提到案。

▲吳女簽下志願役，卻擅自離營落跑。（示意圖／ETtoday資料照，非本案當事人）

吳女坦言，因為覺得申請退伍流程過慢，收假返營心情覺得很煩，加上之前剛結束一場手術，身體不適不想待在營區，也不想請假，「因為我的假期沒那麼多」，才會選擇落跑，離營期間還曾傳送「我不回營區、已經沒有心在軍中、我已經受夠軍中了、我也沒有要回去了」等話，給劉姓長官和弟弟。

屏東地院法官認為，吳女僅因為身體不適等理由，就無故離去職役，枉顧國家法令、部隊紀律以及自身職責，況且當初是她自願簽服4年志願役，卻在役期中逃兵，虛耗國家資源，影響部隊管理及國防安全，種種行為顯然已經觸犯《陸海空軍刑法》第39條第1項前段之意圖長期脫免職役而離去職役罪，實有不當，應予非難。

法官接著表示，考量到吳女犯後態度尚可，潛逃在外時間短暫，犯罪動機、情節以及所生危害程度輕微，過去也沒有任何前科，最終依法判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，以示警惕，全案仍可上訴。