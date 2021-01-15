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「每月1400元認養2貧童」另一半狂嫌被騙　他心累曝清苦童年

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友因為小時候家境清貧，曾受到善心人士認養捐款，長大之後想要讓這份愛傳承下去，於是每月花費1400元認養柬埔寨兩名兒童，沒想到另一半知道後，竟然開始抱怨，「說什麼一個孩子700元還能接受，兩個孩子1400元就不能」，甚至吐槽是被騙，「家人都支持我的決定，為何另一半永遠無法了解？」文章PO出之後，其他網友紛紛留言鼓勵原PO，「對的事就去做吧」、「另一半可以認同很好，就算不認同其實也可以不用理會」。

▲▼兄弟姊妹,家人,哥哥,弟弟,姊姊,妹妹,手足,親情。（圖／示意圖／pixabay）

▲原PO每月花1400元認養弱勢兒童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

原PO在臉書「爆怨公社」中提到，小時候因為家裡是低收入戶，曾受到他人捐款認養，成年之後有能力養活自己和家人，於是決定認養國外兒童「報恩」，第一個認養的孩子是柬埔寨的小男生，「這是我在成年時做出的決定，家人也同意，並沒有其他意見，可是另一半卻不這麼想，總是告訴我這是騙人的。」

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原PO思考過後決定不理會他人的冷言冷語，就算收到孩子寄來的感謝信，也只是默默收起來，後來又認養一名柬埔寨的女童，因為知道另一半不會支持，所以選擇不告知，「一個孩子一個月認養費700元，兩個孩子加起來1400元，這筆金額對我來說很小，有無這筆錢對生活完全沒影響，結果就在剛剛另一半知道了，果然又開始抱怨，說什麼一個孩子700元還能接受，兩個孩子1400元就不能，叫我評估自身能力怎麼樣，可是我們隨便吃一餐好的都超過1000元，一個月1400元真的很多嗎？」

原PO感嘆，因為無人可以分享喜悅，每個月收到協會寄來的收據都是趕快收起來，並在心中暗自期待下一次和孩子們的通信，「為何這份對孩子的愛與喜悅總是不被另一半支持與允許？只會吐槽說騙人的，對於不了解的事物永遠不會試著去了解，家人都支持我的決定，為何另一半永遠無法了解？」

▲▼家庭,家人（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO有親戚是從柬埔寨遠嫁台灣，所以才會決定援助柬埔寨的孩子。

其他網友看完整篇文章，紛紛留言鼓勵原PO堅持下去，「對的事就去做吧」、「我是國內外各認養一個，每次看到他們寄來的卡片、照片，看著他們慢慢成長，都覺得很欣慰」、「我也有認養一個國內的小孩，一開始另一半覺得很疑惑，我跟他說1000元對我們來說沒什麼影響，但是也許能讓一個小朋友有更好的生活，尤其我們自己有兩個小孩，對其他孩子會心軟，所以他後來就沒有什麼意見了。另一半可以認同很好，就算不認同其實也可以不用理會，因為老娘開心就好」。

原PO看完網友們的鼓勵，也在文章最後回應，「謝謝每一位的留言，這是第一次有除了家人以外的人支持我的決定，我很開心，也真的很感動，忍不住流淚，對孩子們的這份愛我不會放棄，謝謝你們。」

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