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快訊／高雄鳳山奪命惡火！母抱女嬰跳樓逃命　一家3死留1歲嬰獨活

記者游宗樺／高雄報導

高雄鳳山區15日清晨發生一起重大火警，一棟位於五甲一路上的4層樓住宅，於清晨4時許因不明原因突然失火，熊熊濃煙從屋內竄出。警消獲報出動28輛消防車到場，發現33歲的媽媽手裡抱著1歲大的女嬰，向外高聲呼喊「救命！」但等不及警消救援便不幸從3樓跌落地面，母女當場失去生命跡象，現場共有4人失去心跳，其中1歲女嬰到院後已經恢復呼吸，轉往加護病房急救。

▲▼高雄鳳山火警滅門，一家3死剩1歲嬰獨活。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鳳山深夜火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，當時陳姓屋主因事外出，留下程姓母親（70歲）、武姓妻子（33歲）及10歲的武姓女兒、1歲的陳姓女嬰等4人在家。火警發生時，警消出動28輛消防車62人前往救援，準備架起梯子營救時，程女抱著1歲女嬰不斷高聲呼喊「救命！」站在3樓外牆向外呼救，場面險象環生。孰料武女疑似急著逃生，不幸失足墜地，連同懷中的女嬰一同墜下，現場民眾見狀驚聲四起。

救護人員立刻上前，發現母女已失去生命跡象，緊急送醫急救，程女經急救後已傷重宣告不治，1歲女嬰則恢復生命跡象，被送往加護病房繼續急救。

火勢於5時14分撲滅，警消在屋內發現屋主70歲媽媽及10歲女兒，已失去生命跡象，分別送往醫院仍宣告不治，總計有3名女性在火場喪生，唯一恢復心跳的1歲女嬰則是重傷。警消已在現場圍起封鎖線進行採證，將釐清火警發生原因。

▲▼高雄鳳山火警滅門，一家3死剩1歲嬰獨活。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄鳳山火警滅門，一家3死剩1歲嬰獨活。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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