台中拉麵店2樓清晨竄火！闆娘自行滅火不成　逃生嗆傷送醫

▲北屯區社區大樓一家拉麵店2樓起火。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

北屯區一處社區大樓2樓15日清晨發生火警，拉麵店劉姓女老闆雖試圖滅火，但火勢太大只好逃生，遭濃煙嗆傷的她送醫治療，所幸無生命危險。消防隊到場後也迅速將火勢撲滅，起火原因有待釐清。

台中市消防局今天清晨近6點時獲報，北屯區東山路一段一處社區大樓2樓發生火警，濃濃火煙從窗戶往天空竄上。消防局立刻派遣大批人車前往現場，由東山分隊分隊長張啟原帶領。

▲消防隊迅速將火勢撲滅，現場拉起封鎖線。（圖／民眾提供）

消防隊到場後，一方面佈水線，一方面疏散大樓住戶，確認無人員受困，立刻灑水滅火，火勢也在12分鐘後迅速撲滅過程中，該戶住戶40多歲劉姓女子遭濃煙輕微嗆傷，送往台中慈濟醫院治療，無大礙，初步估計財產損失約10萬元。

據了解，該社區大樓為13樓RC建物，起火戶為1樓拉麵店的2樓，平時都只有1人住。事發當時，劉姓女子在2樓休息，發現時已起火，她雖有拿滅火器初步滅火，但屋內堆放不少雜物，加上都是木材裝潢隔間，火勢一發不可收拾。

消防局表示，除火火戶2樓燒毀，樓上住戶也有受到波及，燃燒面積約25平方公尺。將派員進行火場鑑識，以了解起火原因。

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