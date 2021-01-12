　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

善耕365／身障團體辦公室大火！　重建之路困難重重....

▲生命勵足跡遍佈台灣，努力讓更多身障者走出戶外，舉辦的無障礙旅遊報名的身障家庭場場爆滿。

圖、文／善耕365

生命勵輔建會，有一個夢想，是期望讓越來越多的身障朋友，能暫且的拋開拐杖，享受運動帶來的快樂！他們推廣無障礙自行車運動及身心障礙者健康促進相關活動，以『溫柔的、規律的』方式融入生活，舉辦各式運動活動，陪伴身障者走出戶外。

創辦人夫婦，從小就為小兒麻痺患者，更加了解到身障者的運動的需求及權益..

創辦人從小便不良於行，深刻明白能在大自然中運動、旅遊，是許多身障者夢想但不敢想的事，透過籌辦生命勵輔建會，推動及輔助各項身障運動措施，讓身障朋友們享受陽光和大自然，奔馳在美景之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生命勵輔建會一切經費是得來不易，每一分錢，都使用在購買給身障者的昂貴輔具、手搖自行車等，也都是免費提供給身障者使用。為的就是希望能讓更多身障者走出戶外，身障者能騎著手搖車到達看似遙不可及之地，在每一片台灣的土地留下回憶！

為節省經費創辦人將自己住家空間，讓出來做為辦公室使用，希望這筆錢省下來能讓幫助更多身障者...沒想到在12/18時因電線走火發生了一場大火，辦公室的所有輔具幾乎全數損毀..這是他們多年來推動身障運動來的心血...

▲ 辦公室大火後慘況

「看到大火的現場...也曾想放棄...但是接下來幾天志工幹部們不斷的替我們加油鼓勵，志工輪流抬班幫忙馬不停蹄的清理現場...也還有那麼多的身障家庭等著我們服務，我想公益服務這一條路，或許很少是一路順風的，我們要互相鼓勵，在灰燼當中在站起來！」 — 生命勵 宋秘書長

生命勵的過程重建過程困難重重，但他們仍堅定表示一定要從灰燼中再站起來， 現在所有的辦公室用品、昂貴的身障輔具都已損毀，希望能集合大家的力量，助生命勵一臂之力！讓他們的服務能夠持續深耕台灣！

◎捐贈物資詳細說明→https://harvest365.org/events/8489

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站　

ET快訊
22縣市低溫警戒　今晚「乾冷寒流」凍爆探4°C
女護理師染疫曾赴大學期末考　校方匡列4師+多名同學採檢
吳宗憲曝二女兒坦白「我成為女人了」　激動噴淚：她第一個告訴我
女大生花博動漫展「沒穿內褲掀裙」　判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「酸辣湯」台語怎麼讀？　內行人給正解...網全傻了

桃園拉拉山巨木區再度降雪 管理站積雪1公分遊客樂翻

確診護理師赴某科大上課　教育部發3聲明將全校消毒

小年夜起國道0-5時免收費　國5「南向2入口」初三前每天封12hrs

女護理師染疫！曾赴大學考期末考　校方匡列4師+多名同學採檢

暖暖包全台大缺貨！彰化業者霸氣捐5000片送員警...有錢買不到

緊急應變醫院爆本土！衛福部：會強化醫護個人防護

22縣市低溫警戒！今晚「乾冷寒流」凍爆探4°C　明起出太陽大回溫

醫護2染疫！感染科專家曝：照顧重症者「做這事」最危險

善耕365／身障團體辦公室大火！　重建之路困難重重....

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

吳宗憲讓辛龍「在自己世界沉澱一下」　求大家放過：我到底還要扛多少

50歲光良炸出「6塊腹肌」在家自己練　慶功宴再脫...女生忍不住摸下去！！

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

「酸辣湯」台語怎麼讀？　內行人給正解...網全傻了

桃園拉拉山巨木區再度降雪 管理站積雪1公分遊客樂翻

確診護理師赴某科大上課　教育部發3聲明將全校消毒

小年夜起國道0-5時免收費　國5「南向2入口」初三前每天封12hrs

女護理師染疫！曾赴大學考期末考　校方匡列4師+多名同學採檢

暖暖包全台大缺貨！彰化業者霸氣捐5000片送員警...有錢買不到

緊急應變醫院爆本土！衛福部：會強化醫護個人防護

22縣市低溫警戒！今晚「乾冷寒流」凍爆探4°C　明起出太陽大回溫

醫護2染疫！感染科專家曝：照顧重症者「做這事」最危險

善耕365／身障團體辦公室大火！　重建之路困難重重....

DIOR出最時尚的「早安貼圖」！迷你黛妃包免費下載　快傳LINE群組炫耀

100坪月租超過28萬！老闆口袋要夠深　北市辦公室租金創新高

北部爆發2本土感染　女議員質疑有醫院防疫鬆懈

醫師染疫桃市府尾牙取消　新北：12月已下令各局處全面暫緩

日職12隊按原定2月1日春訓　嚴格防疫每周檢測新冠肺炎

媽問一句：你會不會冷？　戲精鸚鵡「翻白眼狂抖」演技爆發笑翻網

醉漢騎車撞喪家！罐頭塔飛撒滿地　民俗專家曝「雜靈纏身」關鍵

「酸辣湯」台語怎麼讀？　內行人給正解...網全傻了

旅英醫被確診！曝「院內感染盛況」…他嘆：我們已經好太多

宋兆文／長程雄二E巡弋飛彈加入國軍戰鬥序列

生活熱門新聞

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

桃園IKEA「暫停營業一天」　大江購物中心也關門！

即／北部醫院爆醫護染疫！　「病人陸續撤出」

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

醫與女友雙染疫！陳時中曝「2個地方未戴口罩」

北部某醫院「2醫護疑染疫」　手術全停擺

快訊／北部醫院「官網掛了」一片空白！　疑爆群聚感染

指揮中心證實院內感染！國內首起醫師染疫

更多熱門

相關新聞

消防隊目睹活春宮　持久到讓他下跪

消防隊目睹活春宮　持久到讓他下跪

英國肯特郡消防隊接到火警報案，前往發現現場沒有火苗，卻有一對情侶隔著窗戶火辣活春宮，還吸引一票群眾在附近圍觀。由於2人太持久，讓現場一名民眾看到下跪，誇張表示，「我的膝蓋至少脫臼了3次」。

幫助受刑人賦歸社會 提高收入！ 法務部攜手購物台 行銷監所作業產品

幫助受刑人賦歸社會 提高收入！ 法務部攜手購物台 行銷監所作業產品

朴敏英橋式運動4招

朴敏英橋式運動4招

魏應充隔空送暖　捐中市10輛棒球車

魏應充隔空送暖　捐中市10輛棒球車

即／台南小貨車起火　車內發現一具焦屍

即／台南小貨車起火　車內發現一具焦屍

關鍵字：

公益善耕365火災運動身心障礙輔具

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

桃園IKEA「暫停營業一天」　大江購物中心也關門！

即／北部醫院爆醫護染疫！　「病人陸續撤出」

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

吳宗憲曝二女兒電梯坦白「我成為女人了」激動噴淚

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面