善耕365／身障團體辦公室大火！　重建之路困難重重....

圖、文／善耕365

生命勵輔建會，有一個夢想，是期望讓越來越多的身障朋友，能暫且的拋開拐杖，享受運動帶來的快樂！他們推廣無障礙自行車運動及身心障礙者健康促進相關活動，以『溫柔的、規律的』方式融入生活，舉辦各式運動活動，陪伴身障者走出戶外。

創辦人夫婦，從小就為小兒麻痺患者，更加了解到身障者的運動的需求及權益..

創辦人從小便不良於行，深刻明白能在大自然中運動、旅遊，是許多身障者夢想但不敢想的事，透過籌辦生命勵輔建會，推動及輔助各項身障運動措施，讓身障朋友們享受陽光和大自然，奔馳在美景之中。

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生命勵輔建會一切經費是得來不易，每一分錢，都使用在購買給身障者的昂貴輔具、手搖自行車等，也都是免費提供給身障者使用。為的就是希望能讓更多身障者走出戶外，身障者能騎著手搖車到達看似遙不可及之地，在每一片台灣的土地留下回憶！

為節省經費創辦人將自己住家空間，讓出來做為辦公室使用，希望這筆錢省下來能讓幫助更多身障者...沒想到在12/18時因電線走火發生了一場大火，辦公室的所有輔具幾乎全數損毀..這是他們多年來推動身障運動來的心血...

「看到大火的現場...也曾想放棄...但是接下來幾天志工幹部們不斷的替我們加油鼓勵，志工輪流抬班幫忙馬不停蹄的清理現場...也還有那麼多的身障家庭等著我們服務，我想公益服務這一條路，或許很少是一路順風的，我們要互相鼓勵，在灰燼當中在站起來！」 — 生命勵 宋秘書長

生命勵的過程重建過程困難重重，但他們仍堅定表示一定要從灰燼中再站起來， 現在所有的辦公室用品、昂貴的身障輔具都已損毀，希望能集合大家的力量，助生命勵一臂之力！讓他們的服務能夠持續深耕台灣！

◎捐贈物資詳細說明→https://harvest365.org/events/8489

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站