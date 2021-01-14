6隻浪犬圍攻12公斤山羌！右後腳毀被安樂死　他們痛問還要多少次

▲山羌被6隻流浪狗圍攻，最後被安樂死。（圖／野灣野生動物保育協會提供）



記者許展溢／台北報導

穿山甲為全球高度關注的瀕危物種，不過卻頻傳遭流浪犬咬傷，野灣野生動物保育協會今（14日）提到，不知道要等到哪一天，野生動物才能不用再膽戰心驚的躲避流浪動物的威脅，因近來又有穿山甲、山羌被流浪狗咬傷案例。

野灣表示，最近連續來了兩隻遭流浪狗咬傷的案例，案例一是隻體型巨大，5.5公斤的穿山甲阿興，雖有堅硬的鱗片，但在流浪狗的面前仍然只是比較有嚼勁的玩物，好險被發現的早，沒有被流浪狗攻擊太久，身上僅有一些輕微的皮肉傷，迅速處理完後也沒有在醫院久留，趕快讓牠重返山林，而這在被流浪狗咬傷的案例中，算是比較幸運的了。

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▲阿興身上僅有一些輕微的皮肉傷。（圖／野灣野生動物保育協會提供）



另一個案例是1月8日，一隻12公斤的公山羌從玉里動物醫院轉送到野灣，從流浪狗嘴裡救下山羌的民眾親眼目擊牠被6隻流浪狗圍攻，野灣指出，山羌右後大腿有大面積的撕裂傷，在Ｘ光底下，碎裂的肉塊清晰可見，由於傷勢過重，即使順利復原，右後腳也將失去功能，在百般無奈的情況下，只好用安樂死送牠最後一程，至少，不用再繼續忍痛受苦了。

野灣無奈問，如果一條生命的流逝，不足以讓大家關注流浪動物對環境造成的問題，那一百條可以嗎？一千條？甚至是一萬條無辜的生命？屆時台灣又還剩多少野生動物可以倖免於難？如果流浪狗是你的家人，又為何要讓家人在外忍受風吹雨淋？又是什麼冠冕堂皇的理由可以在家人造成傷亡時免於責難呢？