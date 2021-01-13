蔣萬安提案返還兩蔣沒收財產　吳怡農：值得肯定的方向

▲吳怡農接受廣播節目專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委蔣萬安提案將《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，修正為《威權統治時期人民受損權利回復條例》，適用時間範圍比照《促轉條例》涵蓋兩蔣時代，被解讀是布局2022台北市長大位。對此，潛在對手、目前正參選民進黨北市主委的吳怡農表示，這是值得肯定的方向，「大家有意好好一起來做這功課的話，當然有很多更應該討論的」。

「我是希望正面看待這件事情。」吳怡農13日接受廣播專訪表示，20年前謝聰敏委員提出來的平反法案，當時就獲得跨黨派支持，「這東西我相信沒有人會反對」，但更重要的是，國民黨的青壯派、民意代表，現在願意一起來討論、看待共同的歷史，這是非常重要的方向。

吳怡農說，「轉型正義」這4個字工程非常重要，可是有社會中有許多人覺得轉型正義被汙名化，甚至有人覺得被拿來做政治的操作或是造成更多對立，這都不是轉型正義的原意，「我們在乎的是真相、和解，最重要是我們全國人可以一起找到一個方式共同關注我們的過去，然後一起向前走，這是最重要」。

主持人周玉蔻追問，外界都認為蔣萬安此舉是「騙選票」？吳怡農認為，民代的工作會反映社會期待，這是很基本民主社會就是這樣，「所以我覺得，現在對任何民代包括蔣委員說他的工作是為了騙選票，我覺得每一個人都會不太公平」。

吳怡農認為，現在要鼓勵的是，可以超越黨派、超越政治利益看待轉型正義，而平反跟財產返還只是一部分，「這件事情20年來已經有共識，下一步很重要的，我覺得我們可以一起來討論」。

一聽到敏感字眼，周玉蔻趕忙追問，是否是要跟蔣萬安「一起」？吳怡農強調，「我說跨黨派的」，因為轉型正義是被害者跟加害者，我們要和解。吳說，不管是藍還是綠，今天願意坐下來好好一起來談論過去、想辦法促成和解，一起往前走，讓過去不再是一個撕裂、造成更多社會對立的事情，我覺得這是值得肯定的方向。