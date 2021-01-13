YouTuber名醫被查水表！竟奉「過世公婆」指示　查員工通聯抓內鬼

▲有「痘疤女王」之稱的醫美名醫莊盈彥，遭前員工指控在診所強逼員工繳交私人通聯紀錄，只因「過世公婆託夢指示」。（圖／CTWANT提供，下同）

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在YouTube擁有40萬訂戶名的名醫莊盈彥，因常在媒體暢談醫美，被封為「痘疤女王」，她日前因遭國稅局查稅，竟聲稱是「過世公婆託夢指診所有內鬼告密」，除下令近20位員工交出手機通聯記錄、交出電子信箱帳密等要「抓鬼」外，還叫1名女員工進小房間威嚇「沒交不准下班」，交代其他員工在旁看守。該女員工事後一度想自殘，就醫後已在家人陪伴下，赴警局對莊盈彥提告「妨害自由」。

受害的郭姓女員工回憶，她原本在莊盈彥與夫婿開設的「美上美皮膚科診所」擔任「諮詢師」，「早在2020年初，莊盈彥即主動對診所員工提過，自己遭國稅局查稅，當時她還對所有員工撂下狠話『一定要抓到內鬼』，之後就多次鬼祟躲在員工背後，想看大家用手機在與誰交談。」

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▲因遭查稅，莊盈彥想知道是否被員工檢舉，開會時要求所有員工繳交通聯，且眾人必須在會議紀錄上簽名。

2020年12月23日時，擔任副院長的莊盈彥（39歲）召開1場會議，「她（指莊盈彥）當天開會目的，就是要員工交出個人的手機通聯記錄。本刊取得當天的會議紀錄，裡面也明確記載「109/9/15至109/10/15的通聯紀錄請各位同仁交出來，處理好自行繳交」。

莊盈彥還放狠話「我不管你們什麼隱私權問題，反正明天交出通聯紀錄，沒交的人自己提離職。」所有人事後都向電信公司申請通聯紀錄後交出，也都乖乖打開私人電子信箱供她查看。「我能做的都配合了，但還是被用『她公婆託夢不能留我』的理由趕走，有天理嗎？」郭女哭著說。

▲莊盈彥放狠話：「我不管你們什麼隱私權問題，反正明天交出通聯紀錄，沒交的人自己提離職。」甚至因此飆罵一名她認為「偽造紀錄」的員工。

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郭女為了討回公道，日前已對莊盈彥提告「妨害自由」，警方表示，該案屬公訴罪，將於近日約談莊盈彥到案。此外，郭女另表示，離職至今診所不僅仍未給付資遣費，甚至致電要求她簽屬「自願離職證明書」，她已向勞工局提申訴。

新北市政府勞工局表示，員工若未違反《勞基法》第12條規定，如有重大犯罪、連續曠職等，資方「惡意解雇」勞方在法律上皆屬無效，勞工可要求依法給付合理資遣費，勞工局會先找勞資雙方協調，若談不成勞方可上法院訴訟，勞工局也會提供裁判費等補助。

▲莊盈彥除看診外也經營YouTube，訂閱數近40萬，且登上不少醫療知識性節目，頗有名氣。

莊盈彥表示，她請員工調通聯的原因，並非是遭國稅局查稅，而是因診所近來「客訴」變多，才想查是否有員工私下聯絡外人搞鬼，但並未強迫，而是「希望員工幫忙」而已。他也坦承有和郭女爆發爭執，但並未說「過世公婆託夢」等，也未限制其自由，事後已向郭女道歉，指爭吵當時「要資遣她」只是說氣話，盼其回來上班，但郭女至今仍曠職沒來。

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