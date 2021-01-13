　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

地球踢被子！今晨1.5℃輻射冷卻發威　鄭明典貼1圖狂吸留言

 天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局解釋，若天空為晴朗無雲且微風乾燥的狀態，夜晚到隔天日出前地表熱量的散逸將會相當顯著，輻射冷卻效應特別強，使氣溫明顯降低。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

寒流影響加上輻射冷卻作用，許多地方今天（13日）清晨都創下今年入冬新低溫，其中苗栗縣頭屋、造橋的1.5度更是打破入冬全台最低溫。全台唯一災害預報士、天氣風險公司總監賈新興表示，今地球踢被子，輻射冷卻發威超級冷。中央氣象局長鄭明典也貼出一張圖，吸引網友狂留言回覆。氣象局也解釋輻射冷卻的成因。

鄭明典今晨在臉書貼出台北市文山區的天氣觀測圖，顯示低溫只有5度、體感2度，直呼「輻射冷卻......強！」他並PO今全台低溫前100名排行榜。對此，許多人也紛紛留言，貼出所在地的氣溫，像是新北市淡水7度、新北市鶯歌6度、桃園市大溪5度、苗栗縣獅潭3度、南投縣草屯7度、雲林縣古坑7度、嘉義縣太保8度等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今晨「冰凍番薯」再現。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

賈新興也在臉書說，輻射冷卻發威，真得超級冷啊，今天地球踢被子，平地最低溫比預期的更低，「還好等太陽出來上班就舒服了，早出晚歸的朋友要保暖，辛苦了。」

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今清晨非常涼冷，因空氣乾燥，輻射冷卻作用十分明顯，中部以北、宜蘭低溫7度上下，南台灣和花東9至12度，有些測站破入冬新低溫，包括台北測站的6.7度。

官欣平說，白天變化很大，回溫滿明顯，各地高溫回到20度以上，北台灣可來到22度，日夜溫差非常大；今到周五是未來一周天氣最好、最舒適的日子，白天超過20度，中南部可來到25、26度，但因輻射冷卻明顯，各地夜間回到13度，日夜溫差達10至15度。

氣象局解釋，白天時，太陽提供的能量多於地球散逸的能量，所以地面溫度會明顯持續升高；但是到了夜晚，少了太陽的短波輻射，只剩地面不斷透過紅外線長波輻射將能量散逸，地表的溫度就會持續下降，所以，從日落之後一直到清晨之前，地面一直在散逸能量，使得溫度在日出之前達到最低，這就是所謂的輻射冷卻作用。

氣象局表示，由於大氣中的水氣及雲層可以吸收來自地表的長波輻射，再往地表放射熱能，使熱量不會完全散失到外太空，因此當夜晚的天空被雲覆蓋時，輻射冷卻效應較微弱，就像地表蓋了條棉被般，具有保溫的效果；反之若天空為晴朗無雲且微風乾燥的狀態，夜晚到隔天日出前，地表熱量的散逸將會相當顯著，輻射冷卻效應特別強，使氣溫明顯降低。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼輻射冷卻成因。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

輻射冷卻......強！

鄭明典發佈於 2021年1月12日 星期二

#輻射冷卻發威超級冷 真得超級冷阿 今天地球踢被子 平地最低溫比預期的更低 出現在苗栗國一的1.8度 造橋的2.2度 大溪永福的2.4度 局屬站平地站最低溫 淡水5.5度 新竹5.9度 台中6.5度 還好 等太陽出來上班 就舒服了 早出晚歸的朋友 要保暖 辛苦了

賈新興發佈於 2021年1月12日 星期二
ET快訊
超渣官二代！已婚劈腿「台美26女」　後宮3手段曝光
龍巖「百億公主」首度曝光！圓滾大眼超甜美　35歲臨危接董座
地球踢被子！今晨1.7℃輻射冷卻發威　鄭明典貼1圖狂吸留言
今晨1.8℃爆冷新低溫！白天飆回25度　周末恐有第4波寒流

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

YouTuber名醫被查水表！竟奉「過世公婆」指示　查員工通聯抓內鬼

柴山活春宮！大白天爬「別人賓士」車震狂搖　苦主臉綠幫擦

封院會讓醫護崩盤　張上淳曝「關鍵原因」：這和封城不一樣

地球踢被子！今晨1.5℃輻射冷卻發威　鄭明典貼1圖狂吸留言

確診醫師、女友「星巴克待30分鐘」　抗煞專家示警：社區恐陷風險

陳時中「6字描述」醫護染疫案！2原因背書「不需封院」

「北部醫師、女友染疫」　台大醫預言成真：一次可能出現十幾例

今晨1.7℃爆冷新低溫！白天飆回25度　周末變天「恐有第4波寒流」

網紅實測「直播女神」私聊　正妹1個動作自爆！揭穿求抖內真相

髒叔叔「檳榔口水」抹女嬰臉！婆婆2字幫腔　她想一拳灌下去

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

北部醫師與女友雙染疫足跡曝！除用餐、喝咖啡幾乎全程戴口罩

家人圍唱生日歌...歐告認真聽完　下秒「舉腳腳拭淚」：謝謝大家❤

比暖氣還爽！他租屋冷到睡不著　網推爆1神物：早上被電熱毯熱醒

趁爸不在咬爛地墊被抓包秒裝死！　闖禍貓演技強「整隻硬掉」叫不醒

家樂福又見屁孩！奶粉排罐頭塔 「躺米袋爽睡」...網轟猴子太多

YouTuber名醫被查水表！竟奉「過世公婆」指示　查員工通聯抓內鬼

柴山活春宮！大白天爬「別人賓士」車震狂搖　苦主臉綠幫擦

封院會讓醫護崩盤　張上淳曝「關鍵原因」：這和封城不一樣

地球踢被子！今晨1.5℃輻射冷卻發威　鄭明典貼1圖狂吸留言

確診醫師、女友「星巴克待30分鐘」　抗煞專家示警：社區恐陷風險

陳時中「6字描述」醫護染疫案！2原因背書「不需封院」

「北部醫師、女友染疫」　台大醫預言成真：一次可能出現十幾例

今晨1.7℃爆冷新低溫！白天飆回25度　周末變天「恐有第4波寒流」

網紅實測「直播女神」私聊　正妹1個動作自爆！揭穿求抖內真相

髒叔叔「檳榔口水」抹女嬰臉！婆婆2字幫腔　她想一拳灌下去

美軍高層7天後終於表態　罕見發布備忘錄：譴責國會山莊暴亂

YouTuber名醫被查水表！竟奉「過世公婆」指示　查員工通聯抓內鬼

桃園拍板！春節10天小黃每趟加收50-100元　搭乘要戴口罩

桃園民眾服務社募愛心物資552份　送偏鄉23所小學

八德區公所邀書法名家揮毫贈春聯　暖暖包最搶手

全台急凍猝死意外頻傳　中壢醫：肥胖者要當心！

殺警無罪「治療5年」改監護無限期　修法「少一配套」恐違憲

外交部：惋惜！美國駐聯大使克拉芙特臨時取消訪台

同居書偉樂當廚娘！　勇兔「穿男友外套」遛狗緊貼彼此超甜

龍巖少東起底！個性叛逆「20歲未滿」被趕出家門　父子從此斷音訊

無助狗媽媽叼小奶汪路邊求救！動保尋狗窩見牠肉身狂抖護7汪

生活熱門新聞

足跡更新！北部醫師染疫「沒去大江吃丼飯」

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

今晨1.7℃新低溫！白天飆回25度　周末變天恐有第4波寒流

確診醫足跡紀錄「可憐哪」　醫護粉專挺：還獵巫什麼

寒流超冷已4天沒洗澡　網曝1招解：很享受

地球踢被！今晨1.5℃輻射冷卻發威　鄭明典貼1圖吸留言

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

「酸辣湯」台語怎麼念　答案曝光

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

即／桃園醫護情侶曾另到2賣場

快訊／染疫醫師記錯！「足跡更新」本月沒去大江

染疫護理師曾赴大學考期末考　校方匡列多名師生採檢

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

更多熱門

相關新聞

今晨1.7℃新低溫！白天飆回25度　周末變天恐有第4波寒流

今晨1.7℃新低溫！白天飆回25度　周末變天恐有第4波寒流

全台低溫特報，再創入冬新低溫！寒流影響加上輻射冷卻作用，今天（13日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣頭屋的1.7度，創今年入冬新低溫，台北氣象站的6.7度也是入冬新低。氣象專家吳德榮提醒，今起冬陽和煦溫差大，今白天北台灣高溫升至22度，中南部25度以上，日夜溫差將近20度；周六再轉變，下波冷空氣不能排除其成為連續第4波「寒流」的機率，需持續觀察。

即／新北桃竹一日16死...最年輕31歲

即／新北桃竹一日16死...最年輕31歲

小情侶挪電暖器被罵　再轟店員：不懂溝通

小情侶挪電暖器被罵　再轟店員：不懂溝通

暖暖包之亂！網購1片13元變50元

暖暖包之亂！網購1片13元變50元

寒流急凍！彰化院檢2人送醫

寒流急凍！彰化院檢2人送醫

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局寒流

讀者迴響

熱門新聞

14歲少年3度罹癌「必須削掉左臉」　單親爸淚：救救我兒子

足跡更新！北部醫師染疫「沒去大江吃丼飯」

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

即／新竹電梯恐怖暴衝　28歲維修員爆頭亡

電熱水器用10分鐘就冷了　網曝2關鍵秒解

千萬網紅脫口罩「零P圖真面目」曝光！

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

即／美國務院取消出訪　駐聯大使無緣訪台

今晨1.7℃新低溫！白天飆回25度　周末變天恐有第4波寒流

高山犬莫名吠叫　監視器見陌生人逼近

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

吳宗憲曝二女兒電梯坦白「我成為女人了」激動噴淚

確診醫足跡紀錄「可憐哪」　醫護粉專挺：還獵巫什麼

寒流超冷已4天沒洗澡　網曝1招解：很享受

更多

最夯影音

更多
關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求
氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面