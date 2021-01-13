地球踢被子！今晨1.5℃輻射冷卻發威　鄭明典貼1圖狂吸留言

▲氣象局解釋，若天空為晴朗無雲且微風乾燥的狀態，夜晚到隔天日出前地表熱量的散逸將會相當顯著，輻射冷卻效應特別強，使氣溫明顯降低。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

寒流影響加上輻射冷卻作用，許多地方今天（13日）清晨都創下今年入冬新低溫，其中苗栗縣頭屋、造橋的1.5度更是打破入冬全台最低溫。全台唯一災害預報士、天氣風險公司總監賈新興表示，今地球踢被子，輻射冷卻發威超級冷。中央氣象局長鄭明典也貼出一張圖，吸引網友狂留言回覆。氣象局也解釋輻射冷卻的成因。

鄭明典今晨在臉書貼出台北市文山區的天氣觀測圖，顯示低溫只有5度、體感2度，直呼「輻射冷卻......強！」他並PO今全台低溫前100名排行榜。對此，許多人也紛紛留言，貼出所在地的氣溫，像是新北市淡水7度、新北市鶯歌6度、桃園市大溪5度、苗栗縣獅潭3度、南投縣草屯7度、雲林縣古坑7度、嘉義縣太保8度等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今晨「冰凍番薯」再現。（圖／氣象局）

賈新興也在臉書說，輻射冷卻發威，真得超級冷啊，今天地球踢被子，平地最低溫比預期的更低，「還好等太陽出來上班就舒服了，早出晚歸的朋友要保暖，辛苦了。」

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今清晨非常涼冷，因空氣乾燥，輻射冷卻作用十分明顯，中部以北、宜蘭低溫7度上下，南台灣和花東9至12度，有些測站破入冬新低溫，包括台北測站的6.7度。

官欣平說，白天變化很大，回溫滿明顯，各地高溫回到20度以上，北台灣可來到22度，日夜溫差非常大；今到周五是未來一周天氣最好、最舒適的日子，白天超過20度，中南部可來到25、26度，但因輻射冷卻明顯，各地夜間回到13度，日夜溫差達10至15度。

氣象局解釋，白天時，太陽提供的能量多於地球散逸的能量，所以地面溫度會明顯持續升高；但是到了夜晚，少了太陽的短波輻射，只剩地面不斷透過紅外線長波輻射將能量散逸，地表的溫度就會持續下降，所以，從日落之後一直到清晨之前，地面一直在散逸能量，使得溫度在日出之前達到最低，這就是所謂的輻射冷卻作用。

氣象局表示，由於大氣中的水氣及雲層可以吸收來自地表的長波輻射，再往地表放射熱能，使熱量不會完全散失到外太空，因此當夜晚的天空被雲覆蓋時，輻射冷卻效應較微弱，就像地表蓋了條棉被般，具有保溫的效果；反之若天空為晴朗無雲且微風乾燥的狀態，夜晚到隔天日出前，地表熱量的散逸將會相當顯著，輻射冷卻效應特別強，使氣溫明顯降低。

▲▼輻射冷卻成因。（圖／氣象局）

輻射冷卻......強！ 由鄭明典發佈於 2021年1月12日 星期二