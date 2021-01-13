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寒流急凍！新北桃竹「一日16死」...最年輕僅31歲

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲全台低溫急凍，近日猝死意外頻頻發生。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳致平、陳凱力、沈繼昌、陳雕文／綜合報導

寒流席捲全台，各地猝死意外頻傳，新竹市12日出現3起疑似低溫造成心臟驟停，到院前已無生命跡象；新竹縣有一名31年歲年輕男性心臟猝停，經急救無效宣告不治；桃園市則是新增5名猝死案例，新北市12人無生命送醫，5人救回，7人猝死，提醒民眾務必注意保暖，避免憾事發生。

【03:16更新】新北市新增7死。

新北市，三重74歲蔡男家中無呼吸心跳，送醫死亡、新莊90歲林女家中OHCA救回、54歲勘男家中OHCA死亡、蘆洲69歲王女家中OHCA死亡、貢寮67歲吳男家中OHCA死亡、林口51歲男OHCA死亡、新店24歲男內科OHCA救回、三重67歲女內科OHCA 死亡、中和80歲女子內科OHCA救回、永和60歲女內科OHCA死亡、淡水85歲男內科OHCA救回、三芝53歲男子內科OHCA救回。

依據消防局最新統計，12日中午12點到晚間7點，新竹市出現3起OHCA案例，緊急送醫後成功搶救回2人，1人不幸死亡。新竹縣一名31歲男性則是在午後心臟猝停死亡，家屬表示最近天冷，死者沒有外出工作，午間發現男子在家中失去生命跡象，送醫搶救不治。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚22縣市發布低溫警戒，民眾務必注意保暖。（示意圖／記者李毓康攝）

另外，桃園市在上午6點到中午12點之間一共新增5起猝死案列，龍潭區60歲女子、桃園區62歲簡姓男子、平鎮區60歲范姓男子皆為突然倒下，無呼吸心跳；平鎮區55歲李姓男子則是在洗澡時身體不適，突然無呼吸心跳；另一名大溪區高齡96歲男子，送醫搶救不及，不幸死亡。

近半個月連續3波寒流侵台，造成多起低溫猝死意外，今天一整天到明天清晨是這波寒流最強時刻，各地非常寒冷，台南以北到宜蘭一帶的空曠地區不排除有4-6度低溫出現的可能性，提醒民眾一定要做好保暖禦寒的準備。

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