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有請火神爺燈籠繪畫比賽　黃偉哲主燈提筆為民祈福呼籲防災防火

▲台南市消防局舉辦「火神護祐、平安祈福」之消防燈籠繪畫比賽，市長黃偉哲親自於主燈上題字祈福，並歡迎市民朋友來參加這場別具意義點燈活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局舉辦「火神護祐、平安祈福」之消防燈籠繪畫比賽，市長黃偉哲親自於主燈上題字祈福，並歡迎市民朋友來參加這場別具意義點燈活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推廣古蹟防災及居家防火意識，台南市消防第七大隊特別結合祀典武廟「火德星君」辦理「火神護祐、平安祈福」之消防燈籠繪畫比賽，市長黃偉哲12日親至中正分隊於主燈上書寫「消防弟兄辛苦了，市民有感」，為辛勞消防人員加油打氣，同時也為市民及秋冬防疫祈福，並歡迎19日來參加這場別具意義點燈活動。

台南市長黃偉哲表示，台南市中西區屬古蹟重鎮，其中更有9大國定古蹟，台南市消防局第七大隊為了加強古蹟防災及市民防火意識，結合祀典武廟的「火德星君」辦理防範火災及祈福點燈的消防燈籠繪畫比賽，同時也藉由火德星君的意象，推廣住宅用火災警報器的重要性，提升市民裝設意願，期能達到防火宣導效果。

▲台南市消防局舉辦「火神護祐、平安祈福」之消防燈籠繪畫比賽，市長黃偉哲親自於主燈上題字祈福，並歡迎市民朋友來參加這場別具意義點燈活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第七大隊已於2020年12月18日在祀典武廟，與主任委員林培火、副主任委員佘水木及廟方各委員的協力合作下，宣布「火神護祐、平安祈福」消防燈籠繪畫比賽活動正式啟動。祀典武廟內祭祀的火德星君，即民間俗稱的「火神爺」，又稱「火天金剛」，掌管天下一切與火相關的事務，人們向其祈求庇佑居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員猶如守護神，期能藉此活動提升市民朋友的防災防火意識。

消防局表示，此次消防燈籠繪畫比賽以台南市在地古蹟、廟宇防火圖案、消防人員救災救護、消防車或救護車等車輛裝備器材圖案為繪畫主題，燈籠作品收齊後會展示於祀典武廟、中正分隊或南門分隊，此外，經由評審團就國中組、國小組及幼兒園大班組進行評選，1月19日晚上6時30分將於中正分隊由黃偉哲市長親自點燈，並頒發各組前3名獎狀、消防寶寶及獎金，歡迎大家一同來欣賞畫作，參加點燈活動。

此外，近日寒流一波接一波，黃偉哲市長也溫馨提醒市民朋友，除了注意自身保暖，很重要的是使用瓦斯熱水器一定要保持通風，以免一氧化碳中毒；使用電暖器也要注意用電安全。

消防局亦提醒市民朋友，使用熱水器後若有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，千萬要有警覺可能是一氧化碳中毒，請立即打開窗戶通風，嚴重不舒服可撥打119求助。

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