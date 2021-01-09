南科管理局林威呈故局長追思會　黃偉哲頒發卓越市民表揚狀

▲台南市長黃偉哲感懷南科管理局林威呈故局長，從文化古都到科技新城上對台南的貢獻，特地前往頒發卓越市民表揚狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



人稱「威哥」的南科管理局林威呈故局長於2020年12月20日病逝成大醫院，享年62歲，9日上午在新市南科管理局舉辦追思音樂會，台南市長黃偉哲感懷林故局長從文化古都到科技新城上對台南的貢獻，特地前往頒發卓越市民表揚狀。



黃偉哲表示，人生自古誰無死，留取丹心照汗青，其實生老病死是人生都會碰到的事情，過去也曾多次參加過追思會，但從沒像林故局長的追思會這樣令人動容，碰觸到我們內心深處，就像是一個好朋友要走，沒有繁文縟節，沒有外交辭令，有的只是深深的對他追念，希望他在天國一切安好。





林威呈故局長，原在台北市政府工作，因想返回南部多陪老父，1997年請調到竹科管理局南科籌備處，算是南科管理局的元老，從基層做起的他，歷任技正、組長、副局長及中科管理局副局長等職，在2015年正式接掌南科管理局長。



多年前為爭取台積電5奈米、3奈米在南科設廠，與時任台南市長、現任副總統賴清德密切合作，解決水、電及相關公共設施需求，最後獲台積電點頭，將最先進製程放在南科，帶動南科的蓬勃發展。



沒有官架子的林威呈，是嘉義縣竹崎鄉人，長榮大學職業安全與衛生系碩士，因出身基層，在學界與業界人緣佳，南科管理局草創之初常與同仁遠赴竹科取經，病逝消息傳出，讓管理局人員十分不捨，9日南科管理局追思音樂會有近千人參加，場面莊嚴隆重。

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