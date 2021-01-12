蔡英文視訊帛琉總統　指派吳釗燮任特使出席就職典禮

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日上午在總統府，與帛琉總統當選人惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）進行視訊談話，除了除祝賀其勝選外，也期盼進一步持續拓展、深化台帛邦誼。不過，雖然蔡英文是唯一受邀參加就職典禮的國家元首，但她以國務繁忙為由，指派外交部長吳釗燮前往參與盛典。

我太平洋友邦帛琉共和國於去年11月3日舉行正副總統暨國會議員大選，總統參選人惠恕仁以取得近6成之高得票率當選帛琉新任總統，並訂於今年1月21日就職。

蔡英文上午在會談中，首先祝賀總統當選人惠恕仁、副總統當選人席嫵杜（Uduch Senior），並表示，相信在他們的領導下，中華民國台灣和帛琉的關係將在既有的緊密基礎上持續深化。

蔡英文提到，作為唯一受邀參加就職典禮的外國元首，她感到十分榮幸。只是因為國務繁忙，很遺憾無法參加，盼請諒解。她已經指派外交部長吳釗燮擔任特使，率團前往帛琉參與盛典，她也期待能夠在疫情過後再度造訪美麗的帛琉。

蔡英文指出，台灣和帛琉邦誼深厚，雙方在基礎建設、農業技術、醫療、潔淨能源和教育等領域合作密切。台帛兩國互為忠實的摯友，近幾年來，帛琉在國際場合為台灣仗義執言，許多台灣人都感到心頭溫暖，尤其當疫情橫掃全球之際，很高興看到帛琉政府處置得宜，維持「零確診」的出色成績，台灣人民也為帛琉感到慶幸。

蔡英文認為，疫情的爆發凸顯了國際合作的重要性，台灣已經發展出有效的抗疫模式，相信此模式可以確保兩國人民的健康和福祉，「我們一定可以一同挺過疫情」，並進一步持續拓展、深化雙邊關係」。