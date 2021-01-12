北部2醫護確診！醫院走廊拉「黃色封鎖線」　立告示牌：停止探病

▲院內走廊目前拉起封鎖線，並立告示牌「停止探病」。（圖／民眾提供）

記者陳以昇、莊智勝／綜合報導

新冠肺炎疫情國內傳出首起醫師染疫事件，流行疫情指揮中心證實，該院醫師及另名護理師確診。今早院方得知消息後，已立即進行緊急處置，包括院區消毒、暫停開刀手術等，目前該院也禁止親友入內探病。一名民眾向《ETtoday新聞雲》爆料，今因與住院朋友約好探訪，在不知情的狀況下依約前往該院後，卻發現院內走廊拉起封鎖線，內部氣氛相當緊張。

指揮中心今證實，北部某醫院2名醫護人員染疫，案838為該院醫師，曾照護確診個案，8日起陸續出現咳嗽、發燒等症狀，10日就醫採檢、11日即檢出陽性反應，並於今日確診；而案839為該醫師同住女友，也是該院護理師，9日陸續出現症狀，今也確診染疫。

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為防堵疫情破口，指揮中心今緊急匡列接觸者共464人，所幸採檢後均為陰性，但後續仍須嚴密觀察。另一方面，該院今也採取緊急措施應對，除了大規模消毒、暫停開刀手術外，同時也取消所有探病，陪病僅限1人，並採實名制。

一名民眾向《ETtoday新聞雲》表示，今午在不知情的情況下前往該院探訪友人，但走進醫院後，卻發現高樓層安全門上貼著「停止探病」告示，同時走廊上還拉起封鎖線，令他相當疑惑，經詢問現場護理人員後，對方並未告知原因，僅表示「現在盡量避免探病」，並請他自行與友人聯繫；該民眾離去時碰上院內清潔人員，好奇詢問情況，但她也含糊其詞，僅告知現在院內都在消毒，禁止探病「可能是他們自己的規定，因為現在都在準備消毒，不希望你們去啦！」

在該民眾得知院內爆發首例醫護人員染疫、且陳時中列6大措施宣布該院取消所有探病後，驚訝地表示，中午前往該院，發現僅有部分區域禁止民眾探病，其他病房則仍有病患親屬照常出入，指揮中心宣布、與實際疫情防治作為似乎仍存在落差。