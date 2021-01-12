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院內可能傳到社區！　SARS急診醫師：留原院治療、集中檢疫

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲北部某醫院傳出疑似新冠肺炎醫護群聚感染。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

北部某醫院昨深夜傳出疑似有院內感染，2名醫護人員一採陽性，症狀輕微，正在醫院治療。對此，專家建議，現在應將高風險的人留在原院治療，而其他的「接觸者」或是醫護人員應集中至乾淨的檢疫旅館隔離，不要全部關在一起，會有交叉感染的可能。

北部某醫院傳出疑似新冠肺炎醫護群聚感染，中央流行疫情指揮中心今（12日）下午2時20分將召開記者會，由指揮官陳時中親上火線說明。

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對於此次的疑似院內感染，和平醫院前急診主任、萬芳醫師張裕泰說明，以目前尚未被指揮中心證實的新聞來看，該醫院確實有可能出現院內感染，且感染者應就是第一線的醫護人員，他認為，若是內科病房的醫生，比較不會到處走動，比較好掌控，可以以分艙分流的方式管控感染者，但如果已經趴趴走，就要盡快掌握所有接觸者。

▲▼ ▲前和平醫院急診室主任張裕泰。（圖／東森新聞）

▲前和平醫院急診室主任張裕泰。（圖／東森新聞）

張裕泰建議，現在應騰空出一間醫院或是檢疫旅館，把有接觸的人或是醫護人員移到「乾淨的地方」，而高風險或是確診的人則是留在原來的醫院，不要轉院。回憶起當年SARS，張裕泰說，當時和平醫院就是將有感染、沒感染的人都關在一起，因此才發生院內交叉感染，這次若有類似的狀況，則要特別注意。

一名不具名的醫師也提到，冬天最怕很多上呼吸道感染、肺炎等患者進醫院，而醫師只要插管，周邊的醫護人員只要不注意，很有可能就會感染，這次的案例雖然還不知道確切狀況，但應把確診個案身邊的感染者都調查清楚。

該名醫師提到，最怕的就是其實確診者已經出門趴趴走了幾天，結果已經傳到社區中，這樣的事件「社區感染」不是不可能，若此次沒調查清楚，「院內感染再到社區感染會很麻煩的」。
 

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