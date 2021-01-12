染疫醫師足跡曝光！　曾去「大江購物中心、星巴克」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，分別為本國籍30多歲男性（案838）及本國籍20多歲女性（案839）。其中案838因為比較先感染，目前足跡確定在1/8、9曾去大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行等。

指揮中心表示，案838為北部某醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。案839為案838同住接觸者，亦為上述醫院之護理師，但未接觸或照顧COVID-19確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

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指揮官陳時中表示，軌跡還沒有完全，案838在1/8、9曾出入大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店等，案839也有口述去過的地方，但現在要核對其他地方，有些是感染期前去的，所以現在還要請警政單位協助核對。

因應本起事件，指揮中心已匡列個案之醫院接觸者共464人，均已採檢，皆為陰性；社區接觸者共56人，已採檢14人，1人陽性(案839)、13人檢驗中，42人採檢中。 指揮中心進一步說明，昨(11)日下午接獲該醫院通報後，隨即安排疾管署防疫醫師、同仁至該院進行調查，同時由專家諮詢小組張上淳召集人到場指導。