「看到女性就想要！」淫魔性侵殺死4人…妻揭驚人性慾：不分場合

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▲王書金。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

出身河北的男子王書金於1993年至1995年間，性侵殺害4名女子，恐怖細節讓外界毛骨悚然。一名曾參與辦案的刑警回憶，王男14歲起就犯案，姦殺一7歲女童，「兇手最令人印象深刻的兩點，一是那張永遠面無表情的臉；二是他怪異的、難以自控的性慾。」

綜合陸媒報導，王書金於1967年出生在河北省邯鄲市廣平縣南寺郎固村一個農村家庭，他有7個兄弟姊妹，王書金排行老五，因為經濟困難加之不愛學習，王書金國小二年級沒念完就輟學了。

「不聽話」、「不懂事」、「不走正路」，是哥哥王華（化名）給王書金的幾個標籤，「他不會與人交流，輟學後沒做過正事，也從不幫家人幹農活，總是一個人獨來獨往，沒人知道他每天出門去了哪裡，做了些什麼。」

1982年，14歲的王書金在村中性侵了一個來走親戚的小女孩，「那孩子只有7、8歲，還那麼小，家裡人因此暴怒，狠狠地收拾了他一頓。」最終，王書金被判處入獄3年，被送到了唐山少管所。

出獄後，父親安排了「轉親」，三姊作為籌碼嫁了出去，給王書金換回一個妻子。對於丈夫，郭紅（化名）認為兩人之間沒有夫妻之情，看她看來，自己不過是王書金發洩性慾的一個工具。

她還記得那一年的大年初九，家裡請客吃飯，一大家子人就在王書金父親的屋裡吃飯喝酒。「吃飯的時候，他突然拉我進房間，要求和我發生性關係，」郭紅說，「屋子外面大家還在吃飯，他根本不顧影響，自己性慾上來了就什麼都不顧了。」

讓郭紅感到震驚的是，性行為結束後，王書金還會面無表情地直接回到飯桌上繼續吃飯喝酒，彷彿什麼也沒有發生。顯然，這讓她感到羞恥，所以兩人長期不和。王書金入獄後曾說，因為生理需要得不到滿足，他就把目光瞄到了附近單獨行走的女子身上。

▲王書金年輕的時候。（圖／翻攝自微博）

作為最早參與調查王書金案的警員，廣平縣公安局原局長鄭成月曾透露，王書金有收集女性衣物的習慣，如花襯衫、內褲、胸衣等，甚至有時還會自己穿戴。

「王書金每次性慾上來，就憋不住，不在乎場合，也不在乎對方的長相，」鄭成月說，王書金所犯的姦殺案和性侵案中，都不存在預謀行為，受害人都是在路中偶遇的。

1995年10月3日，南寺郎固村附近的一口枯井內，出現了一具女屍。警方在村中排查嫌疑人時，發現王書金不見了。此後，在外逃亡生涯中，王書金沒有再犯案，1998年經朋友的介紹，他在河南滎陽認識了新女友，兩人隨後同居，生下二兒一女。兩人先在磚廠打工，後來又承包了一個小磚廠，直到事發。

2005年，河南滎陽市索河路派出所警員在年底排查流動人口時，查到了一個叫王永軍（音）的人。隨後，鄭成月趕往河南，見到了逃亡10年之久的王書金。

事發後，新女友回顧過往時發現，男友確實有些異常，「他總是神經緊繃，甚至剛過完夫妻生活就會立刻穿上衣服，他一見到警員，或者聽到警車的聲音就害怕，有時還會往田地裡鑽。」

被逮捕後，王書金陸續交代了6起案子，其中有2起性侵案，另外4起均為性侵殺人案，包括1993年張某芬案、1994年劉某玲案、1994年康某某案、1995年張某芳案。

2020年11月24日，河北省邯鄲市中級人民法院宣判，王書金死刑。

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