恐怖戰鬥阿嬤餵童吃「人肉凍」　冰箱塞滿屍塊！仍不敵病毒確診亡

▲俄羅斯一名恐怖阿嬤餵小孩吃人肉,去年在獄中接受訊問時還凶狠反嗆。(圖/翻攝自YouTube/Хабаровский край сегодня)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯一名白髮阿嬤時常餵食流浪狗,甚至會主動煮東西給當地小朋友吃,但從沒人知道阿嬤端出來的「肉」竟是被她殺害的死者殘骸做的。當地居民表示,雖然曾經看過她殺死附近的貓,卻沒想到她正是犯下連環殺人案的兇手。據報導,這名恐怖阿嬤在獄中候審期間因感染新冠肺炎,已於上周去世。

根據《每日星報》報導,俄羅斯高齡81歲的恐怖阿嬤朱科娃(Sofya Zhukova)之前是屠宰場勞工,以這樣的年紀來說,她異常強壯,且隨身攜帶斧頭,居民曾抱怨她殺死附近的貓,但從來沒想過她竟然也會殺人,甚至不只一人遇害。一位鄰居表示,「我們總覺得她脾氣很怪也不友善,但她經常會抽出時間為當地的孩子們做飯。」

鄰居接著解釋,奇怪的是,朱科娃的料理總以肉食為主,有時候也會給大人吃,「還曾送給我和丈夫一盤肉凍。」警方搜索朱科娃的住處時,在她冰箱裡發現人體一些部位的殘骸,家中的刀與鋸子也驗出受害者血跡反應。

Killer granny who 'made snacks out of the flesh of her victims' dies of Covid-19 https://t.co/4UHbfKIsPl pic.twitter.com/qvz2cSjjQF