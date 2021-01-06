恐怖戰鬥阿嬤餵童吃「人肉凍」　冰箱塞滿屍塊！仍不敵病毒確診亡

▲俄羅斯一名恐怖阿嬤餵小孩吃人肉，去年在獄中接受訊問時還凶狠反嗆。（圖／翻攝自YouTube／Хабаровский край сегодня）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯一名白髮阿嬤時常餵食流浪狗，甚至會主動煮東西給當地小朋友吃，但從沒人知道阿嬤端出來的「肉」竟是被她殺害的死者殘骸做的。當地居民表示，雖然曾經看過她殺死附近的貓，卻沒想到她正是犯下連環殺人案的兇手。據報導，這名恐怖阿嬤在獄中候審期間因感染新冠肺炎，已於上周去世。

根據《每日星報》報導，俄羅斯高齡81歲的恐怖阿嬤朱科娃（Sofya Zhukova）之前是屠宰場勞工，以這樣的年紀來說，她異常強壯，且隨身攜帶斧頭，居民曾抱怨她殺死附近的貓，但從來沒想過她竟然也會殺人，甚至不只一人遇害。一位鄰居表示，「我們總覺得她脾氣很怪也不友善，但她經常會抽出時間為當地的孩子們做飯。」

鄰居接著解釋，奇怪的是，朱科娃的料理總以肉食為主，有時候也會給大人吃，「還曾送給我和丈夫一盤肉凍。」警方搜索朱科娃的住處時，在她冰箱裡發現人體一些部位的殘骸，家中的刀與鋸子也驗出受害者血跡反應。

Killer granny who 'made snacks out of the flesh of her victims' dies of Covid-19 https://t.co/4UHbfKIsPl pic.twitter.com/qvz2cSjjQF — Daily Star (@dailystar) January 5, 2021

報導指出，朱科娃於2005年曾要求一名8歲女童阿列辛科（Anastasia Alexeenko）安靜，女童就把手上的冰淇淋扔向她，心生憤恨的朱科娃竟砍下阿列辛科的頭顱，約在同一時間，有人目擊一群流浪狗聚集在朱科娃的公寓周圍，吃著她從家裡扔出來的「鮮肉」。

當時卻沒有人懷疑是朱科娃下的毒手，直到朱科娃的一名83歲房客巴恩科（Nina Babenko）於2013年去世，她才在警方的調查之下承認殺害了巴恩科與被認為是失蹤多年的阿列辛科，還有住處大樓的警衛。據說，朱科娃竟然還在法庭宣指控書時笑了出來，令人發毛。

朱科娃直至日前都還在獄中等待3起謀殺的法庭審判，但警方懷疑，至少還有另外4起殺人案也是由她所犯。但這名恐怖阿嬤卻因為意外感染了新冠肺炎，已於去年12月29日在醫院逝世。

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