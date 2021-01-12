24歲新人每天7：50前到公司！3點下班跑熊貓到深夜　她：壓力好大

▲許多網友大讚有為的年輕人。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者張一中攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「誰說現在的小朋友都投機，還是有很努力也腳踏實地的好嗎！」一名女網友分享，新來的24歲司機弟弟讓她壓力好大，工作認真到三個月就獲加薪，下班就去跑熊貓外送到深夜，此文一出有超過1.2萬人按讚。

女網友11日在「爆怨公社」臉書社團說，這名弟弟85年次，每天早上7時50分前就到公司，比身為老闆的公公還早到，送貨手腳超級麻利 ，公公排的路線，原司機大概都要到下午5時到公司，他每天都下午3時就回來了，且沒超速、服務態度不好的問題。

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原PO表示，這名員工來公司3個月沒請假過，天天比他們早到，下午離開公司還繼續去跑熊貓到晚間11點，「婆婆已經幫他加薪了，來3個月就主動要幫他加薪。」對於加薪一事，她說，經過那麼多名的司機，她還是第一次聽到，「誰說現在的小朋友都投機，還是有很努力也腳踏實地的好嗎。」

▼24歲員工下班又去跑熊貓外送。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者林敬旻攝）

原PO也回覆網友的留言指出，當初說好的工作就是送貨，提早送完提早下班，沒有打卡制，弟弟連中午吃飯時間都在車上吃，通常都下班回來後就換衣服去跑熊貓。

有網友笑說，「應該很快就會被老鳥們聯合打壓排擠了」；原PO回，「沒有，我們小公司，只有他一個員工。」原PO也自嘲，「壓力大的點是我在公司沒啥功能，頂多接電話跟打單啦，簡單來說就覺得自己是薪水小偷。」

其他人則大讚年輕人有為，「有的人很清楚自己的目標在哪，所以用心用力地去打拚」、「這個弟弟真棒，他的父母親太會教孩子了」、「很優秀肯吃苦努力年輕人，現在很難找到這樣員工，婆婆也是好僱主願意加薪呢。」