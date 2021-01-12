感情不被祝福！母竟攜6歲幼女與男友燒炭　差點害死女兒

▲感情不被祝福，桃園女子攜女與男友一起燒炭，二審判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園呂姓護理師與董姓男友交往，但不被家人接受。呂女想不開，竟在2018年間帶著當時年僅6歲的女兒，與男友一同到台北市士林某飯店中入住，3人穿紅衣燒炭自殺，還好女童機警打電話向家人求助，3人才能獲救。一審將呂女判刑1年7月，緩刑5年；董男判刑1年8月。案經上訴，高院二審12日駁回上訴。可上訴。

原本擔任護理師的呂女，與從事物流業的董姓男子交往，卻遭到家人反對，2018年1月間，她和董男前往台北市士林區某飯店計畫燒炭輕生。2人提早到幼兒園將女兒接走，3人一起到飯店入住。呂女先把安眠藥摻進汽水中，讓女兒飲用，而後2人服用安眠藥和威士忌，並和女兒一起換上紅衣，董男還拿膠帶貼住門縫，等衣服換好後點燃炭火燒炭，呂女則是在一旁寫遺書。

還好呂女的弟弟已經先察覺不對，事先報警，再加上呂女女兒機警，認為汽水苦苦的沒有多喝，先行甦醒，打電話給外婆，家屬隨即報警，並與飯店人員開門，搶救回3條性命。檢方偵辦時，呂女表示燒炭後非常後悔，但檢方仍認定2人涉犯「成年人共同故意對兒童犯殺人未遂罪」，提起公訴。

一審法院認為，呂女想自殺但顧慮死後無人照顧小孩，自認無其他選擇，不忍心親手結束幼女生生命，並以餵安眠藥、燒炭等方式減輕小孩死亡過程痛苦，情堪憫恕；另外呂女也受精神疾病所苦，因此也依刑法19條減刑。最後一審法院2度減刑，將呂女判刑1年7月、緩刑5年；董男因為毒品犯、累犯，判刑1年8月。

檢方與董男均上訴，高等法院二審審理後，認為原審認定事實、適用法律並無違誤，因此12日駁回檢辯雙方上訴，維持呂女判刑1年7月、緩刑5年，董男1年8月的刑度，可上訴。