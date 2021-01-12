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冷爆！她問「該買電毯還羽絨被」...網秒選它　加曝「1省錢保暖秘訣」

▲這幾天的天氣冷到「皮皮剉」，原PO苦惱遇到寒流要買羽絨被還是電毯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲這幾天冷到讓人「皮皮剉」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

從跨年起連續3波強烈寒流席捲全台，各地都出現10度以下的低溫。一名網友連待在家裡都被冷到受不了，半夜睡覺時頻頻被冷醒，因此詢問大家在這麼冷的天氣，到底該買電毯還是羽絨被？

一名網友近日在PTT女生版以「寒流買羽絨被還是電毯好？」為題發文，表示自己現在租屋在外，最近寒流來冷到不行，於是就網購了一台暖器但還沒到貨，這幾天睡覺只能用熱敷墊來勉強暖身，可是到了半夜還是會被冷醒，讓她超崩潰，因此在想是否該添購一件羽絨被或電毯呢？還是應該要兩個一起買？

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原PO提到，以往寒流家裡會蓋羽絨被，但現在自己住在外面，想說被子留給家人用好了，以後如果需要的話自己再添購，但最近網路上也很多人說電毯的效果不錯，不知道兩者哪個好？想問問看網友的意見。

▲原PO表示，已經買了一台電暖爐了還不夠，許多網友建議入手電毯。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出立刻引起許多人的共鳴，不少鄉民都推薦入手電毯，直呼「電熱毯超讚！」、「電毯絕對要買！寒流來有時候蓋羽毛被都還很冷。」、「大推！電毯超好用。」、「買一條電毯就能一床薄被打天下」、「絕對是電毯，我蓋再暖的被子腳都還是冰的，但電毯救了我！」、「禮拜五收到電熱毯，覺得是今年最棒的東西了！」、「電毯絕對要買！寒流來有時候蓋羽毛被都還很冷」。有網友指出，羽絨被的功能是鎖住溫度，但如果原PO本身體溫就低，蓋了可能也暖不起來。

但也有網友認為電毯有潛在的危險性，「一個會燒起來一個不會，我選不會的那個啦」、「羽絨被阿，不用電」、「買羽絨被或羊毛被加你原本的熱敷墊」、「先拿吹風機暖完手腳後改快鑽進被窩。」、「用厚一點也硬一點的寶特瓶，毛巾捲起來裝100度的沸水！然後丟去腳那邊（沒遇過漏水），進被子的時候，拿吹風機吹棉被，再溜進去睡，給你參考」。

▲部分網友還是覺得電毯存在潛在的危險性，所以選擇羽絨被來取暖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有網友覺得電毯存在潛在的危險性，所以建議選擇羽絨被來取暖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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