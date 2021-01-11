等了2年的手術…「超級肥胖症」女子關島搭包機來台　心情超興奮

▲肥胖症患者搭乘華航包機從關島飛抵台灣。（圖／記者莊喬迪攝）



記者王致凱／綜合報導

華航人道包機11日傍晚降落桃園機場，包括國人和有醫療需求的關島居民共47人抵台。其中一名罹患肥胖症的外籍旅客Latisha預計要在中國醫藥大學附設醫院接受手術。她表示很高興能來台灣就醫，對於未來的療程也感到相當興奮。

外籍旅客Latisha受訪表示，大約從兩年前就開始接觸中國醫藥大學附設醫院，討論這次來台接受手術的安排事宜，原本安排在去年7月來台，但正好碰上COVID-19疫情航班停飛，幸好有這次包機的安排才能夠成行。

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Latisha說，對於來台感到相當興奮，這對她而言是一場全新的旅程，讓她有機會在中國醫藥大學附屬醫院的幫助下獲得更健康的生活。

據悉，Latisha體重超過250公斤，是所謂「超級肥胖症」患者，未來兩周將直接入住醫院的負壓隔離病房，直到14天的居家檢疫結束後，就可以評估施行減重手術。

外交部表示，由於班機停航，許多病情嚴重的關島病人無法依原訂計畫來台就醫，這次的包機將可以讓需要的關島病人及家屬來台就醫更加便利，而且相關安排已經獲得我國衛福部同意，搭乘包機入境的乘客，也將遵照疫情指揮中心現行防疫規定進行相關檢疫措施，並會繼續從旁提供必要的協助。

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