華航包機21日統一接回「鑽石公主號」台人　全程採高規格防護

記者賴文萱／台北報導

郵輪鑽石公主號18日被中央流行疫情指揮中心正式列入新冠病毒（COVlD-19）感染區，船上台灣人共有4人確診，指揮官陳時中表示，船上所有我國籍旅客若要返國，需統一搭乘包機回台並遵守檢疫措施。據了解，華航包機預定21日出發接回台灣人，交通部表示，華航班機已準備好，俟外交部、衞福部協調好日方，隨時可以出發執行任務。

▲鑽石公主號。（圖／路透）

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陳時中昨日表示，鑽石公主號旅客包機回台時間研議中，工程龐大，要根據我國安排、是否有人確診、時序進度等，我們會尊重日本政府，畢竟整件計畫須安排的細節很廣，希望不要互相增加負擔。他也強調，包機上絕對會有醫護人員進行檢疫措施，全程都會高規格防護包機返台。

據了解，華航包機預定21日出發，專機作業已在進行中。交通部表示，華航班機已準備好，俟外交部、衞福部協調好日方，隨時可以出發執行任務。華航則表示，全力辦理國家指派之任務，一切依中央流行疫情指揮中心說明為主。

根據消息人士指出，這次鑽石公主號的華航包機，將比照上次武漢包機的模式辦理，會協調一條全程防護專用通道供行走，包機離開後相關路線都會做全面消毒，整體防疫工作由指揮中心主導。但由於日方一早還是對船上台灣人做相關檢疫手續，也要將台灣人從橫濱港轉至羽田機場，預計抵台時間可能會是21日晚上。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心執行官周志浩昨也指出，船上有22名台灣人、2名船員為台灣人，其中4名旅客確診，2人無症狀，19日是否下船，則須尊重日本安排，我方正與日本討論中。該船旅客回台後，指揮中心會將他們送往醫院評估，若確診就須留在醫院治療，若沒有也必須被當為接觸者，至集中隔離區域隔離。

周志浩說，對鑽石公主號宣布為疫區，指揮中心即可針對離開這艘船的旅客，要求對其施以相對的限制，如隔離措施等，也可要求須執行哪些相關義務等。

駐日副代表蔡明耀向船上的台籍旅客表示，我國政府已決定以包機型態接回旅客，不過由於目前仍有2位國人尚未完成篩檢，導致原定19日飛回的包機只好延後2到3天。