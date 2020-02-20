確定了！華航包機明午飛羽田機場　22:15載回鑽石公主號台人抵桃機

記者賴文萱／台北報導

郵輪鑽石公主號18日被中央流行疫情指揮中心正式列入新冠病毒（COVlD-19）感染區，船上台灣人共有5人確診，指揮官陳時中表示，船上所有我國籍旅客若要返國，需統一搭乘包機回台並遵守檢疫措施。據了解，華航包機預定21日下午出發日本羽田機場接回台灣人，預計晚上10點15分抵達桃園機場。

▲鑽石公主號。（圖／路透）

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根據消息，華航班機編號CAL7550，確定21日下午1點從桃園機場出發日本羽田機場，由737-800機型執行飛航任務，接回台灣人後，晚上10點15分降落桃園機場。另外，這次鑽石公主號的華航包機，將全程比照上次武漢包機的模式辦理，會協調一條全程防護專用通道供行走，包機離開後相關路線都會做全面消毒，整體防疫工作由指揮中心主導。

郵輪鑽石公主號目前22位台籍旅客中已有5人感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功昨日表示，會要求乘坐包機乘客，航程期間盡量不要移動，指揮中心除要求全程穿隔離衣、配戴外科用口罩與護目鏡外，也準備尿布以備不時之需。不過，他也提到，「如果有人想上的話，還是會讓他們去。」

至於機上的座位安排，由於華航採用可容納148人左右的班機，相較於返台最多人數18至19人而言相對寬鬆，基本上會請隔離同仁一人坐一排，同時也會派1位醫師、3位護理師隨行。



而鑽石公主號國人返台後，需要再隔離14天，初步隔離場所為醫院，入院後會再做2次篩檢，如果二採為陰性，就會送到檢疫場所。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）