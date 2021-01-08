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遏阻豬肉價格趁機哄抬　盧秀燕：成立「查價小組」嚴控

▲▼盧秀燕表示，台中市政府超前部署，將成立查價小組，遏阻豬肉價格趁機哄抬。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕表示，台中市政府超前部署，將成立查價小組，遏阻豬肉價格趁機哄抬。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央今年起開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，有鑑於外縣市部分店家藉由萊豬進口等理由哄抬豬肉價格，台中市政府超前部署，市長盧秀燕8日視察第二市場攤商時表示，台中已成立專案查價小組，一經發現惡意哄抬，絕對重罰，此外，她周六也會參與國民黨發起的反萊豬公投行動，展現台灣反萊豬的心聲。

▲▼盧秀燕表示，台中市政府超前部署，將成立查價小組，遏阻豬肉價格趁機哄抬。（圖／台中市政府提供）

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盧秀燕上午前往第二市場視察攤商營業情形，她說，外縣市少數商家藉著萊豬進口以及年節期間等理由哄抬豬肉價格，但其實台灣國產豬的價量是平穩的，沒有惡意哄抬的理由，因此台中市政府超前部署，由經發、法制、農業，勞工等相關局處成立查價專案小組，絕對遏阻惡意哄抬或是聯合壟斷的行為，一經發現，絕對處分。

另外，盧也感謝台中市肉品市場、餐飲工會及各大市場等店家，到目前為止，並沒有出現哄抬行為，她歡迎民眾在年節期間來台中消費，一定能享受到物美價廉，cp值高的平價美食，更不會有惡意哄抬或聯合壟斷的行為。

至於國民黨周六發動的反萊豬公投活動，盧秀燕表示，公投是展現民意的表現，她個人非常認同，而且公投要達到一定人數才能成案，她個人會盡一己之力，讓台灣人民表達不認同萊豬進口的心聲。

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