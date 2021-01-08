板橋華江里長黃發達月供千份愛心餐　自掏腰包義務治喪助弱勢

▲板橋華江里長黃發達月供千份愛心餐。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

美味佳餚，即時送達！新北市板橋區華江里長黃發達開辦「愛心餐房」3年，每週5天免費供應愛心餐，更推出送餐服務，不僅服務行動不便者，就連家長沒時間為孩子準備便當，也可向里辦預約送餐時段，單月取餐超過1700人次。因應新冠肺炎疫情，黃發達的愛心餐房也嚴守防疫規範，要求取餐民眾全程佩戴口罩、落實量體溫及噴灑酒精消毒，為民眾健康把關。

華江里的愛心餐房就設在里辦旁，由里長自付水電瓦斯費，里長夫人掌廚，志工協助庶務，附近攤商及受惠里民熱心捐贈食材反饋，源源不絕的愛心讓美味不斷炊，飄香社區各個角落。黃發達感謝志工協助料理及送餐，每天供應百份營養餐食，6道葷素料理都豐盛，歡迎逗陣來呷飯。

▲板橋華江里長黃發達自掏腰包義務治喪助弱勢。

值得一提的是，黃發達長期致力地方公益，從事殯葬業40年間，曾替許多弱勢家庭免費辦理後事，為弱勢者省下治喪費用總額逾千萬，更自掏腰包為超過2000位無名屍埋葬，熱於助人的好口碑傳遍地方。

黃發達表示，殯葬志業現交由小兒子繼承，不過弱勢里民如有殯葬禮儀需求也會義務協助，一直到現在，每月至少義務為有需求的里民主持1場告別式，讓先行者尊嚴離開。

民政局長柯慶忠表示，71歲的黃發達里長已連任7屆，曾獲2014年特優里長表揚，熱心奉獻地方不遺餘力，不僅開辦愛心餐房，更關注里內弱勢族群即時提供暖心服務，用心推展里政，獲里內一致好評。

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