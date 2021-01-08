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新北戶所邀新住民回娘家　「彩繪燈籠」體驗在台民俗文化

▲新北戶所邀新住民回娘家 「彩繪燈籠」體驗在台民俗文化。（圖／新北市民政局提供）

▲來自緬甸現住中和的新住民洪小梅說，2020年與老公參加新北市新住民家庭親子日，齊聚品嚐家鄉美食留下美好回憶。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆年節將至，新北各戶所邀請「新住民回娘家彩繪燈籠」，體驗元宵節民俗文化，並期與新住民「疫同走過、點亮光明」。活動總計有16國家300餘位新住民參與，一顆顆別具牛年意象的彩繪燈籠，讓民眾都提前感受到濃濃的年味！

民政局長柯慶忠表示，新北市是多元族群兼容並蓄的國際大城，其中新住民高達7萬8317人為全國之冠，占新北市總人口的2%；農曆年將至，特別邀新住民朋友回娘家彩繪燈籠，讓大家感受節慶團圓氛圍，傳遞愛與溫暖。

戶政科長顏耀明表示，本次彩繪燈籠活動共有來自16個國家逾300位新住民一同拿起畫筆，體驗我國傳統文化，在新故鄉歡度佳節，並透過活動，在漫長的防疫生活中串連祝福，為世界祈福。

▲新北戶所邀新住民回娘家 「彩繪燈籠」體驗在台民俗文化。（圖／新北市民政局提供）

▲澳大利亞33歲田記禮先生，偕同老婆參加板橋戶所場的活動。

來自緬甸現住中和的新住民洪小梅說，2020年與老公參加新北市新住民家庭親子日，現場近萬人齊聚品嚐家鄉美食留下美好回憶，就特別報名參加中和戶所場的活動，在燈籠上彩繪家鄉緬甸茵萊湖上的單腳漁夫，以及家家戶戶用來驅邪的貓頭鷹娃娃吉祥物，抒發因疫情無法與家人相聚的思念。

剛以資訊高級專業人才身分取得國籍的澳大利亞33歲田記禮先生，也偕同老婆參加板橋戶所場的活動。他說，新的一年是牛年，不禁想起小時候家鄉廣大山區，牛群低頭吃草的美好畫面，近日因為疫情不便返鄉，因此特別描繪牛群在綠草畔津津有味地吃草畫面，沉浸兒時快樂回憶。

27歲的印尼籍新住民尤里安則特別畫出汐止特色地標星光橋、印尼最高地標及清真寺等建築物，代表文化融合，別具紀念性；住樹林區的越南籍新住民范小姐挺著8個月孕肚參與活動，預計在農曆新年前後生產，在燈籠畫上1隻牛寶寶快樂地在草原上吃草，象徵對寶寶的期許和祝福，希望孩子可以平安出生、健康長大！

顏耀明說，戶所每年辦理至少10班次的新住民生活適應輔導班，協助來自不同國的新住民適應在臺生活，這次首度辦理新住民彩繪燈籠活動，廣獲迴響，來自加拿大、澳大利亞、日本、韓國、越南、印尼、尼加拉瓜、多哥共和國及奈及利亞等多國新住民回娘家團圓，雖然天候寒冷，但大家的心都暖暖的。

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