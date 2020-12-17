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領航教育夢想成真　點亮孩子心中希望教育局成果發表

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▲台南市教育局召開「領航教育向前行 夢想成真-2020年終成果發表會」，鄭新輝局長表示，持續以黃偉哲市長教育政策理念，在各項教育政策領航向前行，交出亮麗成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局召開「領航教育向前行 夢想成真-2020年終成果發表會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市教育局召開「領航教育向前行夢想成真-2020年終成果發表會」，鄭新輝局長表示，持續以黃偉哲市長教育政策理念「扎根基礎迎向未來．點亮孩子心中希望」為願景，聚焦在「扎根基本學力、美學創思力、問題解決力、智慧科技力及全球溝通力」擘劃教育政策藍圖，各項教育政策領航向前行交出亮麗成績單。

教育局今年度各項教育評比在全國名列前茅，《天下》幸福城市大調查-文教力面向六都第2名、《遠見》縣市總體競爭力大調查-教育文化方面排名全國第三名；《遠見》縣市首長滿意度調查-教育面向六都排名第三、全國排名第五，為全國進步最多。

重要得獎紀錄包括教育部教學卓越獎一金一銀、海洋教育評選特優、中輟生預防及復學輔導工作績優縣市、中輟復學率位居六都第一名、推動樂齡學習連續五年獲全國優等、全中運及全民運動會獲獎牌數均創縣市合併以來最佳、查畝營自行車道獲「騎亮臺灣」全國自行車道票選最佳亮點車道獎、古都半程馬拉松獲運動筆記4.5顆星評價。

在教育創新方面，「閱讀啟航．全國唯一布可星球」，以遊戲平臺吸引學生挑戰閱讀，已累計近4萬人加入挖掘，累計總能量近1300萬。

「學力健檢．提升學習力」，3到6年級全面進行學力健檢，建構學習支援系統，2020年國、英、數三科整體學力表現均優於全國，國中教育會考各科待加強比率均低於全國；「全國首創．跨校合作創新學習」，5組10校偏遠學校跨校課程與師資合作，整合資源提升學習品質；「全國首創．線上課程博覽會」突破疫情限制首次辦理線上課程博覽會，超過３萬人次點閱；「全國首推．餐前食育5分鐘」，建置學校午餐教育網站，由營養師設計教材，建立學童正確飲食觀念；「多元展能．首屆兒童藝術教育節」共計78校，18500人次參與活動，獲得廣大的迴響；「接軌國際．雙語教育大步走」，109學年度計33校辦理領域雙語教學、122校開辦課後英語班、209校將英語融入小一課程；「公私協作．扎根智慧科技力」，扎根偏鄉學校程式教育連續兩年服務累計達34校，應用科技輔助自主學習能力提升22倍。

台南爭取學校硬體設備經費獲中央核定28億餘；「激勵士氣．保障教師權益」，未休假加班費由7日再提高至11日、補助學校兼行政教師健檢、提早發放教師考核獎金、增加國中教師員額編制；「超前部署．防疫領先」，制定7項校園防疫措施，超前採購防疫物資，規劃停課不停學線上自主學習平台，成效領先全國；「三不一有‧性平、霸凌、體罰零容忍」完善守護學童身心安全機制；「校長增能‧法治測驗達標」，提升轄屬國中小校長法治素養；「不吃萊豬‧把關學童健康」超前部署把關學校午餐肉品來源；「強化聯防．全面守護學童安全」，訂定校園安全防護計畫，全面提升防護機制；「回應民意‧友善免試入學制度」，簡化比序項目、減輕體適能壓力，首年實施同分增額、申訴案件均創歷年新低。

▲台南市教育局召開「領航教育向前行 夢想成真-2020年終成果發表會」，鄭新輝局長表示，持續以黃偉哲市長教育政策理念，在各項教育政策領航向前行，交出亮麗成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

建設成果方面，「公私協力．新設5所非營利幼兒園」，公私協力保障幼兒照顧品質；「優質環境．爭取校舍重建改善經費」，爭取經費全國最多，執行效率全國最佳，109-112年再爭取17.8億餘經費重建校舍15校、校舍補強83校，皆已完成規劃設計；「全國唯一．化石園區實驗小學」館校合一，融合歷史文化並結合課程教育；「智慧教室．科技創新學習」成立8所科技中心、應用新興科技及自主學習平台建置示範性創新智慧學習教室共50校、3-8年級全面裝置智慧學習教室、數位學習深耕計畫學校數全國第一；「弭平落差．增設數位機會中心」增設東山及學甲等2所數位機會中心，提供中高齡社區民眾數位學習機會。

教育局也提出未來展望，在「建設力」方面，包括「全國正式核定沙崙K-12全雙語學校」、「新設國中小．打造優質校園」、「廣設光電風雨球場．節能又環保」；「軟實力」方面，包括「公私協力．平價教保服務增量197班」、「推動普及化運動．研發創意健身操」、「打造運動城市．112年全運會在台南」等。

鄭新輝局長表示，新的一年將持續秉持黃偉哲市長對教育扎根、營造優質教育環境的期望，結合教師、校長、家長團體的力量，齊心打造台南教育新風貌。

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