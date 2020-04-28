五角大廈正式發布3段UFO影片　像「乒乓球彈開」2秒瞬間消失

▲五角大廈正式發布了3段幽浮片段。（圖／翻攝自Eric Berger YouTube，下同）

記者林彥臣／綜合報導

美軍執行任務遇到在空中遇到幽浮（UFO），一直是在歷史上流傳的都市傳說，但是五角大廈正式發布了3段UFO的影片，承認了這些不明飛行物影像的真實性。五角大廈發言人高夫（Sue Gough）證實，其中一段影片是發生於2004年的事件，另外2則是2015年1月的事件，在2007年和2017年發生未經授權的洩密之後，這些影像就公開了，海軍之前也驗證了它們的真實性。

根據CNN報導，相關的影片由紅外錄影機錄製，但是在過程中出現了似乎正在快速移動的不明飛行物體，其中2個影片中的服役人員對物體移動的速度感到敬畏的反應，另一個聲音則推測它可能是無人機。

海軍曾在去年9月承認這些影像的真實性。五角大樓發言人高夫表示，現在正在正式發布它們，以消除公眾對正在流傳的鏡頭是否真實的疑慮，或者對影片有更多的誤解。

高夫在一份聲明中說，經過全面審查，美國商務部已確定這些未分類影像的授權發布，不會透露任何機密的功能或系統，也不會影響日後對不明飛行物體入侵軍事空域事件的任何調查工作。

海軍現在已有正式的指導方針，規定當飛官認為自己看過不明飛行物時如何回報。

退休的海軍飛行員弗拉弗（David Fravor）表示，「當我接近它時，它迅速向南加速，並在不到兩秒鐘的時間內消失了，這是非常突然的，就像是一個乒乓球，從牆壁上彈起，撞到另一個方向。」

五角大廈以前曾研究過與不明飛行物體的空中相遇的記錄，這是自內華達州前參議員里德（Harry Reid）的要求下，啟動的一項自封閉式機密程序的一部分。五角大廈表示，該計劃於2007年啟動，並於2012年結束，因為他們評估了還有更高的優先事項需要資金。

儘管如此，前機密計劃負責人埃里佐多（Luis Elizondo）在2017年對CNN表示，他個人認為，「有很多令人信服的證據表明我們可能並不孤單。」

►母親節送起來！氣炸鍋「大全配」 特價只要2,788元～