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社會 社會焦點 保障人權

大馬官員「開車門」害女大生撞傷　擁「免死金牌」沒出庭不起訴

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲女大生控告馬國駐台官員過失傷害，卻因外交人員的刑事豁免權告不成。（示意圖／取自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

馬來西亞駐台官員賀哲銘，日前搭外交使節車到台北清真寺附近洽公時，從左後側下車，後方女大生騎車經過，閃避不及撞上摔車，全身多處擦上，賀卻和司機在警方到場後自行離去，被依過失傷害、肇事逃逸送辦，台北地檢署傳喚賀出庭說明，卻空等1小時沒人來，最後外交部發函表示賀具有外交豁免權，檢察官30日處分不起訴。

據了解，年約40的賀男是在8月間，由駕駛開著掛有「外」字車牌的公務車，到台北市新生南路二段60號附近時，賀男從左後座下車，一開車門，就害從後方騎車經過的女大生撞上倒地受傷，警方獲報到場後，賀男和駕駛分別離去。

女大生控告過失傷害、肇事逃逸後，由父親陪同出庭，抱怨肇事者從來沒有聯繫，只把事情交給保險公司處理，但也沒個下文，檢察官為此函詢外交部禮賓處，確認賀男的身分，同時開庭傳喚賀男，結果等了1個小時，賀男沒請假也沒出庭。

而外交部則是陸續回函、轉發馬來西亞友誼及貿易中心函文，確認賀男是馬國駐台官員，在台享有刑事豁免權，檢察官因此依《刑事訴訟法》第252條相關規定，將賀男處分不起訴。

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