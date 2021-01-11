客家庄買飲品！她一喝「茶香回甘」驚呆　網大推：台灣神飲

▲原PO到美濃觀光喝擂茶，口感讓她難以懷。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者陳培鈞／綜合報導

政府去年推出浪漫客庄旅遊券，吸引許多民眾走訪各地客家庄。一名女網友就發文表示，去年底為了想盡快用完客庄旅遊券，便和朋友到美濃走走，還喝了小時候不敢喝的擂茶，但沒想到那天品嘗後竟驚為天人，直呼對擂茶改觀了。她還分享不同喝法，引起網友熱議，紛紛表示「擂茶超級好喝啊，台灣的神仙飲品！」

一名女網友日前在Dcard以「一杯客家的飲料」為題發文表示，她小時候喝過一次擂茶，覺得擂茶的口感既濃稠又黏嘴，讓她之後變得不太敢喝。去年底為了用完客庄旅遊券，便和朋友就到美濃走走，沿途看見有在賣擂茶，心想難得來到客家區，決定再嘗試一次。沒想到喝完那杯擂茶竟顛覆以往覺得噁心的感覺，她形容擂茶的味道「尾韻帶出茶香和回甘的滋味，超級好喝！！」

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▲原PO分享無糖擂茶配上蜜紅豆，感覺「粒粒飽滿得吃著甜蜜幸福」。（圖／擷取自Dcard）

原PO也分享擂茶的不同喝法，像是加上蜜紅豆，搭配無糖擂茶，味道也都非常加分，「粒粒飽滿得吃著甜蜜幸福」。她還嘗試了店內賣的客家麻糬，直呼「吃得到米粒口感和米香，搭配他們香噴噴的花生芝麻糖粉，也很好吃，非常推薦買一顆來吃！」最後她也提到，雖然美濃的擂茶很好喝，但路途太遠，希望網友可以推薦其他品牌。

不少網友看到貼文後，紛紛留言提供意見，「我是喝全聯買的馬玉山擂茶，好喝而且便宜」、「新竹內灣的阿珠客家擂茶超好喝」、「直接到北埔喝吧！之前有事沒事就騎車去北埔喝擂茶哈哈」、「擂茶我推北埔39號」、「北埔的哈客愛擂茶有出隨身包，超好喝跟現場買一樣味道，而且不貴」。

也有人表示，「超愛擂茶的，每次都在想飲料店怎麼不賣」、「擂茶超級好喝啊，台灣的神仙飲品」。也有美濃的外地學子表示，「上大學之後真的好想回去吃板條」、「看到都想家了，我的板條～美濃人報到」，更有人高興表示，「身為美濃人看到大家喜歡美濃的傳統小吃好開心喔」。