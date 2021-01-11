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快槍尪一年只啪5次！人妻怨變「縮頭烏龜」：想「起來」也沒辦法

▲悲傷,難過,喉嚨,女生。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女網友苦惱與老公的房事問題。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

夫妻之間房事能不順利，可能會影響婚姻。大陸一名女網友近日發文表示，和老公從交往到結婚至今已10年，雖然一開始就知道他「不太行」，但剛開始一年內和老公的「房事」最多不超過五次，且對方每次幾分鐘就結束，到近2年獨守空房，而且可能還要繼續，讓她相當無奈，因此想問眾人，是否有推薦的醫院可以救救她老公。

一名女子在論壇「杭州19樓」以「房事不如意，想問男科醫院醫生靠譜的」為題發文，表示自己和老公從談戀愛到結婚已經有10年之久，一開始就知道他「不太行」，每次愛愛時間也都非常快速，當時她不太在意，但如今獨守空房已經2年了，對方要面子，她也不敢多說多問什麼，只是雖然老公有吃中藥，但「那話兒」還是毫無起色。她說，2人每天都睡在同一張床上，但一年的夫妻房事五根手指頭可以數得出來，讓她對未來感到一片渺茫。

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▲女子抱怨老公之前一年最多只啪5次，現在則變成「縮頭烏龜」。（圖／翻攝自杭州19樓）

女子表示，她和老公現在都還年輕，想帶對方去看醫生，看看到底是發生了什麼事。她也透露，2人第一次發生關係時，對方說自己因為太害羞了，所以「不行」，後來又說是包皮太長、工作太累，所以沒有辦法，結果一直到現在，老公變成「縮頭烏龜」，下面想「起來」也沒辦法了，因此想上網求救。

▲桃園市李姓男子去年8月間聚餐後，邀女姓友人談心事，卻趁機欲硬上性侵未遂挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子現在獨守空房已經將近2年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

貼文一出吸引許多網友熱烈討論，「他現在是沒慾望起不來，這比早洩嚴重」、「估計是身體問題」、「第一，外面有人，第二就是身體不好，要加強運動，不然更不行，第三就是你對他沒有吸引力了，現在的男人三十多就永垂不朽了」、「換一個老公了啦！」、「關鍵在於樓主床上不夠主動吧？」、「肯定是前列腺出問題了」、「他現在是沒慾望起不來，這比早洩嚴重」、「多給他吃吃牛鞭」、「一年五次？唉，想想年輕的時候一晚都七次！」、「浙江省中醫院也應該有，你自己網上查一下」、「你愛人對別的女人有慾望嗎？要是也沒有，那有病趕緊治病，要是有，你就需要自我找原因了。」

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