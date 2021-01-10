▲集中檢疫做居檢「訂房率破5成」，指揮中心最多再釋出1000間。（圖／王必勝提供）

記者嚴云岑／台北報導

春節返國潮湧現，各縣市防疫旅館陸續傳出爆滿，指揮中心緊急釋出1500間集中檢疫所房間應急，系統8日開放後24小時，已有774位民眾完成訂房程序，訂房率突破5成。醫福會執行長王必勝表示，若1500間房間都被訂完，指揮中心會再釋出500間集中檢疫所供預訂，目前也在盤點可用處所，最多會開放到2500間。

嚴防英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心強化境管，15日進一步強化入境旅客檢疫，除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，且以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。專案費用一律為每天新臺幣2000元，12歲以下同住孩童不收費。

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王必勝表示，集中檢疫所分配原則有二，一為看當天哪裡有空房，二為盡量選離機場近一點的處所，避免增加防疫計程車費負擔。民眾也無法自行選擇房型或處所，需要等到飛機落地入境那一刻，收到集中檢疫簽名書，才知道被分配到哪一間。

不過，由於部分集中檢疫所設備簡陋，被台商批評像「監獄」，對於，王必勝回應，的確有一些集中檢疫所設在軍事營區，但大家都會苦中作樂，更有一些檢疫所，解隔離後會辦折棉被比賽，獎品雖只有珍珠奶茶、大腸包小腸，依然吸引不少人參加。

指揮中心也會嚴格落實染管制作為、安全清潔的環境、健康狀況的監控，還有溫馨細心的服務態度，務使14天的集中檢疫能順利完成，並讓受檢疫者感到安心安全。