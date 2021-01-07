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幫顧路騎士買油！台中全罩男找10分鐘放棄：人咧？　結局神發展

幫「顧路騎士」買油！台中男找10分鐘放棄結局神發展　萬人推爆。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

▲原PO特別感謝壯碩、認真的加油員。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

結局神發展！台中一名熱心男子晚間下班，騎車在路上發現一名男騎士的機車沒油，正「顧路」牽車，他因此幫忙去加油站買油，但回來時卻找不到人，正當決定放棄回家時，卻有了意外發現。對此，萬名網友大讚原PO真好心，「現在熱心的人很少了～你真的很棒！」

熱心人士5日在「爆怨公社」臉書社團發文說，事發於4日晚間，當時見狀停下來，一問才知原來沒油了，但地點在中部科學園區，離機車行或加油站都很遠，「你在路邊休息，我去幫你買油。」牽車男遞了100元給原PO，頻頻說謝謝。

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原PO大概晚間6時25分到加油站，拿一個寶特瓶詢問有沒有辦法加進去，結果槍口進不去。他指出，加油站的大哥很熱心說，「你把寶特瓶切開當漏斗，用另一個罐子裝油」，接著跑到後面拿一個沙拉拖空罐，加了50元的油，還幫忙把寶特瓶用剪刀切好。

幫「顧路騎士」買油！台中男找10分鐘放棄結局神發展　萬人推爆。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

▲▼原PO在回家路上發現騎士。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

幫「顧路騎士」買油！台中男找10分鐘放棄結局神發展　萬人推爆。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

原PO說，晚間6時33分回到事發地，「人勒？怎麼找都找不到，怕沒看到他，我把全罩（安全帽）掀開，邊騎邊找，頭在那邊灌風灌了10幾分鐘，實在受不鳥了，放棄回家吧。」

還好原PO在路上遇到牽車男，「下次（希望不會有）麻煩你在路邊乖乖等，天色暗會找不到人。如果你有看到這篇，未來看到需要幫助的人，希望你也可以伸出援手。」他指出，雖對方說不用找錢了，還是有把50元給對方，並特別感謝加油站的壯碩大哥熱心幫忙。

對此，許多網友大讚原PO，「你真的很棒，我也曾經有一對小夫妻看到我沒油，也這樣幫過我，真的很感恩」、「天氣冷的日子，看到這樣的文章血液都沸騰起來了」、「給100個讚！出來跑永遠不知道何時需要別人的幫助！自己先幫人就是爽！」有人則建議，「其實你可以請他把機車停在路旁，你載他去加油站買油就好」；原PO回，「是吼，沒想到，你真聰明。」

還有人分享，「曾經也救過一位騎士，後來才知道他在我們家附近開診所，他說以後來看醫生不用錢。當然也是沒有去看醫生，只是現在人願意出手的真的不多。」

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