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4元口罩買氣弱！藥師嘆「已經崩盤了」：連政府都在搶市場

▲▼口罩示意圖。（圖／記者紀佳妘攝）

▲口罩販售從2周9片增至10片，每片價格則從5元降至4元。（資料圖／記者紀佳妘攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

今年實名制口罩逐步調整為14天10片40元，販售通路不變，但藥局實際購買率差。有藥師感嘆，太多廠商進入市場搶這塊大餅，「台灣口罩已經崩盤，連政府都在跟民間搶市場。」

據《聯合新聞網》報導，疫情以前，台灣口罩每日最高產能可達244萬片，但在需求增加後產能大增。經濟部去年12月公布全台最高可達3000萬片日產能，且雙鋼印口罩的庫存量也超過5億2000萬片，而廠商評估每日全台口罩需求量約是500萬片，明顯供過於求。

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彩色口罩。（圖／記者趙于婷攝）

▲藥局開始進大量特殊色口罩找客源求生機，但如今再面臨難題。（資料圖／記者趙于婷攝）

彰化一名張姓藥師表示，4元實名制口罩開放以來，進賬最多的一天約2000多元，等於只有50人來買，有時整天下來只有個位數購買，現在藥局自己進的盒裝口罩與去年相比50盒裝每盒成本少了50元，售價也下殺到180、190元，但都只是薄利多銷。

「政府掌控口罩市場，只能看政府吃飯。」陳姓藥師指出，第一波口罩之亂，藥師直接被推上前線賣口罩，後來可以自由販賣，影響到防疫口罩買氣，政府推出雙鋼印，許多藥局被口罩套牢，最後只能賠本大出清。

沒想到單鋼印還沒銷完，又說因為藥局分包費導致口罩成本太高，之後由廠商分包口罩降價4元，該名藥師對此感到很不滿。

他抨擊說，明明是因實名制買氣溜滑梯口罩崩盤，政府才調降價格，藥局開始進大量特殊色口罩找客源求生機，政府現在卻說要查彩色口罩是否致癌，彷彿想塑造只有實名制防疫口罩最好，「生意都給政府做就好了啦。」

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