快訊／印尼波音737載62人失聯　搜救隊找到疑似機體殘骸！

記者趙蔡州/綜合報導

印尼三佛齊航空(Sriwijaya Air)一架波音737-500、編號SJ182班機9日下午傳出失聯消息。根據AIRLIVE曝光的最新搜救影片顯示,搜救隊員在爪哇島北側海域(飛機失聯地點)發現疑似飛機的殘骸。

AIRLIVE報導中也提告,這些疑似機殼、電子零件殘骸雖然是在失聯海域發現,但還不能確認就是SJ182班機的殘骸。

另據CNA報導,SJ182於9日下午2時36分自雅加達的蘇加諾哈達國際機場起飛,原定前往西加里曼丹省首府坤甸(Pontianak),不料起飛4分鐘後,飛機突然在60秒急速下降3000多公尺,接著就在爪哇島北側海域失聯、從雷達上消失。

印尼政府9日晚間證實失聯消息,表示SJ182班機載有62名乘客,目前已經展開搜救行動。

We’re receiving videos and images transferred by the the rescue team #SJ182 https://t.co/gjxIxEX22N pic.twitter.com/Z25P4dfZOt