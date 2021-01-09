快訊／印尼波音737載62人失聯　搜救隊找到疑似機體殘骸！





記者趙蔡州／綜合報導

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架波音737-500、編號SJ182班機9日下午傳出失聯消息。根據AIRLIVE曝光的最新搜救影片顯示，搜救隊員在爪哇島北側海域（飛機失聯地點）發現疑似飛機的殘骸。

AIRLIVE報導中也提告，這些疑似機殼、電子零件殘骸雖然是在失聯海域發現，但還不能確認就是SJ182班機的殘骸。

另據CNA報導，SJ182於9日下午2時36分自雅加達的蘇加諾哈達國際機場起飛，原定前往西加里曼丹省首府坤甸（Pontianak），不料起飛4分鐘後，飛機突然在60秒急速下降3000多公尺，接著就在爪哇島北側海域失聯、從雷達上消失。

印尼政府9日晚間證實失聯消息，表示SJ182班機載有62名乘客，目前已經展開搜救行動。