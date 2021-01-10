憂成鴨肉店翻版！餐廳PO道歉文「還原事發經過」員工已調離現職

▲外送員被嗆「閉嘴」，氣炸發文討拍。（圖／《東森新聞》）

記者彭懷玉／台北報導

繼鴨肉店「毛長齊」事件後，一名UberEats外送員昨（8日）怒指，位於信義區百貨內的泰式餐廳，被店員嗆「去外面等」、「閉嘴」，不過，店家澄清事發經過，「是UberEats系統錯誤，餐還沒備好，外送員就已提早20分到現場。」泰集說，當事人員工不理性字眼確實不對，會將他調離現職，重新教育訓練。

原PO於UberEATS台灣中說，微風信義店內的泰集餐廳，不僅沒有備註樓層，要自己找到後要取餐，卻還被店家暴氣怒嗆「去外面等」、「閉嘴」等情緒化字眼，甚至最後還叫保安來處理，讓原PO無奈道「兩年來首次見到！」不過，《ETtoday新聞雲》記者致電店家，店家則無奈表示，UberEats系統採配對方式，剛好在附近的外送員有時會提前到來，回顧8日晚間6:55接到單，原則上7:35以前做好給外送員就行，不過在還沒按下取餐按鈕時，外送員7:20就來了。

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等了10分鐘，7:25外送人員詢問進度，由於當天外場員工人手只有二位，故店員回應餐點尚未完成，再稍等15分鐘左右。由於外送員站在結帳櫃檯和吧台間等，外人是禁止進入的，因此店家才會把人請走，接著，外送員在7:26時拿起手機錄影，錄客人用餐、錄店家LOGO，隨之雙方爆發言語衝突。

▲泰集聲明稿。（圖／翻攝自泰集粉專）

微風店林經理表示，店內員工有告知等候時間，外送員開始側錄，有請他先不要錄，當時造成言語上衝突，店員確實有說出「去外面等」、「閉嘴」等不理性字眼，當天的當事人員工會調離現職，重新教育訓練。對外送大哥不禮貌的情緒及話語，店家也再次表示抱歉，不希望因系統關係造成彼此間對立和延燒。

不過，林經理也說，跟UberEats反應很多次，標註樓層卻讓外送員找不到等的系統問題，希望彼此的誤會可以儘早落幕。

泰集 聲明稿

敝店對於2021/1/8（五）昨天晚上發生員工與餐點外送服務大哥所造成的不愉快表示抱歉及深刻的檢討。

在和外送大哥衝突對話中，說了不佳的情緖化字眼及不當的態度，完全是敝公司的問題，造成昨天外送大哥未能接單及客訴，敝司再次表達最深切的道歉，並需加強員工訓練及人手的增補，也希望可以有機會向當事人當面表達歉意！

外送平台開拓了餐飲新市場，外送服務人員也提供了餐廳免去自己送的服務，為餐廳的增加營收的好伙伴，很遺憾昨天的事件造成外送服務人員的不禮貌行為及不信任，敝司也必須向平台及外送伙伴說聲抱歉，昨天的事情我們做錯了，非常抱歉！

發生過程及影像記錄如下：

6:55 接單（餐點製作時間約30-40mins）7:35以前

7:15 外送服務人員到店內，敝店員工表示餐點有清蒸魚，製作時間仍需15mins左右，請再稍待

7:25外送人員詢問進度，當天敝店外場員工人手只有二位，故回應餐點尚未完成，再稍等一下

7:26外送人員手機錄影，敝店員工和外送人員言語起了衝突

7:28外送人員離開

7:32餐點完成才按取餐通知

另外澄清：

1）由於外送大哥在結帳入口吧台候著，因為入口稍小，故請他至外面稍待（有等侯椅區）

2）餐點是7:32才完成，並無事先按取餐通知

希望昨天的外送大哥是否方便私訊FB小編



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