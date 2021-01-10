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綠燈滑手機被叭！外送員怒挑釁「蛇行又急剎」　網：毛長齊就兇了

▲▼熊貓外送員急煞+蛇行挑釁全都錄！網酸：毛是不是沒長齊。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲外送員被按喇叭怒了，行駛中蛇行又急剎。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友9日上午開車時，看見前方熊貓外送員停在路中間不動，嚇得立刻按下喇叭提醒對方，不料事後遭到外送員報復挑釁，在他的車前不斷左右游移蛇行，氣得他決定將影片PO上網路，同時寄給交通隊檢舉違規。影片分享後也立刻引發熱議。

影片中可以看見，網友9日中午12時開車行駛在路上，發現前方外送員因為滑手機，沒有注意到路口已經綠燈，嚇得他立刻喇叭提醒對方，不料造成外送員不滿，先後在他面前蛇行及急剎挑釁。原PO事後在「爆廢公社二館」上傳影片並怒說，「沒關係，你騎車可以再跩一點，已經幫你把影片寄給交通隊。」

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▲▼熊貓外送員急煞+蛇行挑釁全都錄！網酸：毛是不是沒長齊。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲外送員綠燈時停在路中央，嚇得原PO急按喇叭。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

影片曝光後立刻引發網友熱議，有人說「很明顯就故意逼車了啊」、「問他毛長齊了沒有」、「明顯觸犯危險駕駛，直接檢舉不用多談」、「滑手機被提醒還敢不滿喔」、「罰單送他滿滿，再把影片給熊貓公司」、「綠燈了還在滑手機，如果是砂石車剎不住，不就飛天了，根本命大。」

也有人認為，「說實在的是你先叭的，是我也會不爽」、「突然停下滑手機是不對沒錯，但真的無法接受長按喇叭」、「按喇叭的方式也很跩啊，2個都一樣」。也有人反駁「按喇叭還要按到別人聽了不刺耳，三觀在次刷新」、「綠燈不走，還在滑手機，被叭剛好而已啦。」

觀看影片請點此

 
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