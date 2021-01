美MQ-4C海神無人機赴南海對陸偵搜　今年已第4次了！

實習記者陳妙津/綜合報導

經常發布各國軍機動態的「CANUK78」今(10日)在推特上指出,一架美國海軍MQ-4C海神無人機與P-8反潛機都在早晨經過巴士海峽前往南海偵查。中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」(SCS_PI)則表示,這是本月第4次美軍MQ-4C海神式無人機對中國進行偵搜。

▲MQ-4C海神無人機。(圖/翻攝美國海軍官網)



MQ-4C海神無人機是美國海軍配備的高空長程無人機,配合P-8反潛機,可以進行海上實時監視,情報搜索,反潛偵察,以及搜救等任務,大體沿用了全球鷹的機體設計並做出一定改良,讓MQ-4C海神無人機能更低空飛行,在雲層中監視目標。

USN MQ-4C #UAV, a rising star in conducting close-in reconnaissance of #China, was spotted on another #SouthChinaSea mission on Jan 9, the 3rd in Januray so far. pic.twitter.com/BDwJAQhHLB