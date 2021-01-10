美MQ-4C海神無人機赴南海對陸偵搜　今年已第4次了！

實習記者陳妙津／綜合報導

經常發布各國軍機動態的「CANUK78」今（10日）在推特上指出，一架美國海軍MQ-4C海神無人機與P-8反潛機都在早晨經過巴士海峽前往南海偵查。中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCS_PI）則表示，這是本月第4次美軍MQ-4C海神式無人機對中國進行偵搜。

▲MQ-4C海神無人機。（圖／翻攝美國海軍官網）



MQ-4C海神無人機是美國海軍配備的高空長程無人機，配合P-8反潛機，可以進行海上實時監視，情報搜索，反潛偵察，以及搜救等任務，大體沿用了全球鷹的機體設計並做出一定改良，讓MQ-4C海神無人機能更低空飛行，在雲層中監視目標。

USN MQ-4C #UAV, a rising star in conducting close-in reconnaissance of #China, was spotted on another #SouthChinaSea mission on Jan 9, the 3rd in Januray so far. pic.twitter.com/BDwJAQhHLB — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) January 9, 2021

MQ-4C海神無人機9日也曾經由巴士海峽對中國進行偵搜。中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCS_PI）當天也在推特指出，MQ-4C今年迄今為止第3次對中國偵搜，是美軍「對中國進行近距離偵察的後起之秀」。

美軍去年12月時，曾出動MQ-4C海神無人機在東海及南海進行9次的偵察飛行，去年12月28日在南海偵搜時，一度飛至廣東海域附近，距離中國領海基線外僅57.25浬（106公里）。