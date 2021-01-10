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女地主離奇失蹤快5年…　黑手黨前成員親曝：早就剁碎拿去餵豬！

▲▼義大利女商人離奇失蹤將近5年，最近傳出她是被黑手黨殺害後拿去餵豬。（圖／翻攝自YouTube／Rai）

▲義大利女商人離奇失蹤將近5年，最近傳出她是被黑手黨殺害後拿去餵豬。（圖／翻攝自YouTube／Rai）

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利黑手黨的兇殘世界聞名，將近5年前，義大利一名擁有土地的女商人琴達莫（Maria Chindamo）離奇失蹤，家人遍尋不著，丈夫也在一年後自殺。近日，卻有黑手黨的前成員爆料，琴達莫因為拒絕出售手中地產，早已被當地黑手黨殺害，並且將她的屍體剁碎了拿去餵豬。

綜合《南華早報》與義大利當地媒體報導，2016年卡拉布里亞（Calabria）西岸的林巴迪市（Limbadi）地區頻繁有人失蹤，其中一名擁有土地的44歲女商人琴達莫當年5月6日在自家農場離奇消失後，就再也沒消息，不僅家人遍尋不著，丈夫也在一年之後自殺過世，讓調查人員毫無頭緒。

然而，義大利黑手黨組織「光榮會」（'Ndrangheta）的一名前成員安東尼奧（Antonio cosidente）向警方聲稱，另一名黑手黨成員艾曼紐（Emanuele Mancuso）在獄中向他透露，當時曼庫索家族（Mancuso）在附近地區殺戮，而琴達莫是因為不願把土地出售，便被54歲的阿斯科內（Salvatore Ascone）給殺害。

安東尼奧表示，琴達莫被拖上一輛廂型車後，在一處老舊房屋中慘遭殺害，屍體隨後被放進農用機具攪碎，成為一團團爛肉，被拿來餵了好幾天的豬。過去幾年間，警方也調查了林巴迪市的一些農舍與幾十台農用機具，卻都沒有找到琴達莫的血跡，搜查犬也沒有嗅出異樣。

據報導，琴達莫的謀殺案是經過精心策劃，綁架者在農場門口等著她，而且琴達莫在農場入口處看到他們時，一點也不驚訝，也許他們互相認識。但就在她正要上車的時候便遭到3名男子襲擊，並在企圖逃跑的過程中於入口的牆壁、車輛留下血跡。

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