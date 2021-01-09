父親天黑還沒回家　兒子外出目擊路上一團大火…竟見老爸焦屍崩潰

▲台南小貨車自撞橋墩起火，造成62歲何姓男子不幸成焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市楠西區9日晚間7時36分驚傳火燒車，一輛小貨車自撞橋墩起火，車子入火海全面燃燒成一火球，消防人員到場立即射水搶救，火勢歷經約30分鐘撲滅，但在車內發現一具焦屍，白河分局警方查出死者是62歲何姓男子，係返家途中自撞肇事，目前肇事原因正由檢警調查處理中。

台南市消防局於9日晚上7時36分許據報，台南楠西區曾文水庫曾文三號橋，有1部燃燒小貨車1部，119馬上出動楠西消防分隊3車4人前往搶救，消防車組到場發現小貨車自撞己全面燃燒，馬上出水撲滅，直到晚上7時54分許撲滅火勢，但發現小貨車內有一名焦屍。

據白河分局於晚上9時許，初步調查死者何姓男子（62歲），9日前往位在五叉溝一處果園工作後，晚間要返家卻不知何故，在回家途中自撞橋墩起火身亡，他的太太跟兒子覺得父親怎麼還沒有回來，所以從楠西住家外出找人，結果其兒子半路上看到消防人員正好撲滅自小貨車火勢，兒子一眼認出起火的竟是父親的貨車。目前全案肇事原因正由警方報請檢察官相驗深入調查中。

據悉，由於事發地點位在玉井分局及白河分局交界，屬白河分局轄區，白河警方據報趕往現場，但因案發地路途遙遠，現場協請玉井分局警方協助封鎖，以利進一步勘查、蒐證。

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