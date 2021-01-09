陸央行取消信用卡透支利率限制　花唄等消費金融可能受衝擊

▲大陸央行取消信用卡透支利率。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸央行近期頒布《中國人民銀行關於推進信用卡透支利率市場化改革的通知》，宣布從今年1月1日起，取消信用卡透支利率上限和下限管理，信用卡透支利率由發卡機構與持卡人自主協商確定。市場上有觀點認為，這將對花唄、消費金融等造成衝擊。

根據陸媒報導，大陸央行原先對信用卡利率施行透支率上限、下限區間管理，規定「透支利率上限為日利率萬分之五，透支利率下限為日利率萬分之五的0.7倍」，並曾表示，待時機成熟再全面實施市場定價，有利於發卡機構在過渡期內積累定價數據和經驗。

近年，大陸信用卡發卡量不斷增長，根據大陸央行數據，截至2020年三季度末，全國銀行卡在用發卡數量87.98億張，其中，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.66億張。

這也代表，新規定實施後，超過7億張信用卡將被取消透支利率上下限區間管理。

央行指出，發卡機構應通過本機構官方網站等渠道充分披露信用卡透支利率並及時更新，應在信用卡協議中以顯著方式提示信用卡透支利率和計結息方式，確保持卡人充分知悉並確認接受。

新規定公布後，引起市場熱議，有觀點認為，這對信用卡強勢的銀行是一項利多，也有觀點認為將對花唄、消費金融等造成衝擊。

招聯金融首席研究員董希淼分析，該項新規定體現了央行進一步推進利率市場化的政策意圖，「現在無論是存款還是貸款，在形式上，利率的上下限都放開了，信用卡作為消費信貸的一個重要載體，利率定價也應該更市場化。」

董希淼還說，對客戶來說，以後討價還價的空間不會大，但選擇會更多，「信用卡利率空間打開後，靈活的定價策略，有助於銀行加大信用卡產品創新，增強信用卡對年輕客戶群體的吸引力。」